Ankesörlü Telefon Operasyonu Zanlısı 3 Şahsa Adli Kontrol
1 saat önce
Samsun merkezli FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon üzerinden görüşmeleri tespit edilen askeri personele yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
merkezli FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon üzerinden görüşmeleri tespit edilen askeri personele yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon üzerinden görüşme yaptıkları tespit edilen askeri personellere yönelik 2 gün önce Samsun merkezli 6 ili kapsayan operasyon düzenlenmişti. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun, Erzurum
, Gaziantep
, Bolu
, Tokat
ve Çorum
illerinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edilen emekli Astsubay Yunus T. ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevliyken açığa alınan Mustafa T. ile kapatılan askeri okul öğrencisi Ahmet B.T adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
6 kişinin gözaltı süresi devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:24 Kaynak: İHA
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