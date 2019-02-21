Son Dakika Haberleri: Ankesörlü Telefon Operasyonunda 2 Tutuklama

Ankesörlü Telefon Operasyonunda 2 Tutuklama

1 saat önce

Samsun merkezli 7 ili kapsayan FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon operasyonunda gözaltında bulunan 1 eski harp okulu öğrencisi ile 1 ihraç astsubay tutuklanırken, 1 eski harp okulu öğrencisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankesörlü Telefon Operasyonunda 2 Tutuklama, System.String[]
Samsun merkezli 7 ili kapsayan FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon operasyonunda gözaltında bulunan 1 eski harp okulu öğrencisi ile 1 ihraç astsubay tutuklanırken, 1 eski harp okulu öğrencisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli Erzurum, Şırnak, İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon illerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefonlar üzerinde görüşmeleri tespit edilen askeri personellere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, görevde bulunan 1 yüzbaşı ve 1 uzman çavuş ve meslekten ihraç 1 astsubay ile aralarında eski Kara ve Deniz Harp Okulu öğrencilerinin de bulunduğu toplam 9 zanlı gözaltına alındı. Dün Samsun Adliyesine sevk edilen 6 asker mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, sorguları tamamlanan 1'i meslekten ihraç astsubay ile 2'si eski harp okulu öğrencisi 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1 eski harp okulu öğrencisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren meslekten ihraç astsubay H.T. ile eski harp okulu öğrencisi E.E.U. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:29 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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