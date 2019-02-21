Ankesörlü Telefon Operasyonunda 3 Asker Adliyeye Sevk Edildi
58 dakika önce
Samsun merkezli 7 ili kapsayan FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon operasyonunda gözaltında bulunan 3 asker adliyeye sevk edildi.
Samsun
merkezli 7 ili kapsayan FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon operasyonunda gözaltında bulunan 3 asker adliyeye sevk edildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli Erzurum
, Şırnak
, İstanbul
, Ankara
, Antalya
ve Trabzon
illerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefonlar üzerinde görüşmeleri tespit edilen askeri personellere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, görevde bulunan 1 yüzbaşı ve 1 uzman çavuş ve meslekten ihraç 1 astsubay ile aralarında eski Kara ve Deniz Harp Okulu
öğrencilerinin de bulunduğu toplam 9 zanlı gözaltına alındı. Dün Samsun Adliyesine sevk edilen 6 asker mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, sorguları tamamlanan 3 asker de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:28 Kaynak: İHA
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