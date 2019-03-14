Son Dakika Haberleri: Ankesörlü Telefon Operasyonunda 3 Şahıs Adliyede

Ankesörlü Telefon Operasyonunda 3 Şahıs Adliyede

27 dakika önce

Samsun merkezli FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon üzerinden görüşmeleri tespit edilen askeri personele yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ankesörlü Telefon Operasyonunda 3 Şahıs Adliyede, System.String[]
Samsun merkezli FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon üzerinden görüşmeleri tespit edilen askeri personele yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon üzerinden görüşme yaptıkları tespit edilen askeri personellere yönelik 2 gün önce Samsun merkezli 6 ili kapsayan operasyon düzenlenmişti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun, Erzurum, Gaziantep, Bolu, Tokat ve Çorum illerinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Polisteki sorguları tamamlanan Astsubay Alican G. ile eski askeri okul öğrencileri Burak Ç. ve Yunus E.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi. 3 şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:15 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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