Ankesörlü Telefon Operasyonunda 6 Askere Adli Kontrol
1 saat önce
Samsun merkezli 7 ili kapsayan FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 6 şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
merkezli 7 ili kapsayan FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 6 şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli Erzurum
, Şırnak
, İstanbul
, Ankara
, Antalya
ve Trabzon
illerinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefonlar üzerinde görüşmeleri tespit edilen askeri personellere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, görevde bulunan 1 yüzbaşı ve 1 uzman çavuş ve meslekten ihraç 1 astsubay ile aralarında eski Kara ve Deniz Harp Okulu
öğrencilerininde bulunduğu toplam 9 zanlı gözaltına alındı. TEM
Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 1 yüzbaşı ve 1 uzman çavuş ile 4'ü eski Kara ve Deniz Harp Okulu öğrencisi toplam 6 şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 6 şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:43 Kaynak: İHA
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