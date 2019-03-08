Son Dakika Haberleri: Ankesörlü Telefon Soruşturmasında 39 Tutuklama

Ankesörlü Telefon Soruşturmasında 39 Tutuklama

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 39 şüpheli tutuklandı.

Ankesörlü Telefon Soruşturmasında 39 Tutuklama, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 39 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 85 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Savcılarca sorgulanan şüphelilerden biri serbest bırakıldı, diğerleri ise nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olanların da bulunduğu 45 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi, 39 şüpheli ise cezaevine gönderildi.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Şubat'ta 50 subay, 50 astsubay ve bir sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verilmiş, 85 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:20 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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