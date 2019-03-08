Ankesörlü Telefon Soruşturmasında 39 Tutuklama
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 39 şüpheli tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 39 şüpheli tutuklandı. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 85 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.
Savcılarca sorgulanan şüphelilerden biri serbest bırakıldı, diğerleri ise nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olanların da bulunduğu 45 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi, 39 şüpheli ise cezaevine gönderildi.
Firari zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Şubat'ta 50 subay, 50 astsubay ve bir sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verilmiş, 85 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:20 Kaynak: AA
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