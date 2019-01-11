Son Dakika Haberleri: Ankesörlü Telefon Soruşturmasında Bursa'da 18 Gözaltı

Ankesörlü Telefon Soruşturmasında Bursa'da 18 Gözaltı

1 saat önce

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine yerleştirdiği tespit edilen muvazzaf askerlerin yakalanması için Bursa merkezli 18 ilde operasyon yaptı.

Ankesörlü Telefon Soruşturmasında Bursa'da 18 Gözaltı, System.String[]
Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine yerleştirdiği tespit edilen muvazzaf askerlerin yakalanması için Bursa merkezli 18 ilde operasyon yaptı. Operasyonda büfelerin ankesörlü telefonlarıyla örgütle irtibata geçtikleri tespit edilen 12'si muvazzaf 18 asker gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK içerisine yerleştirdiği ve büfelerin ankesörlü telefonlarıyla halen örgütle irtibat halinde oldukları tespit edilen 15'i muvazzaf 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararla birlikte TEM ekipleri harekete geçti. Merkez Bursa olmak üzere Kayseri, Erzurum, Bingöl, Hatay, Tekirdağ, Van, Batman, Çorum, Yalova, Trabzon, İstanbul, Ankara, Şırnak, Kocaeli, Isparta, Hakkari ve Bartın'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 12'si muvazzaf olmak üzere toplam 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan askerlerin örgütle bağlantılarının devam ettiği, ankesörlü telefonlarla örgüt mensuplarını periyodik olarak aradıkları öğrenildi. TEM ekipleri firari 4 şahsın yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:37 Kaynak: İHA

TSK, Bursa, 3. Sayfa
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