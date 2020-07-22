"Ankesörlü telefonla ardışık aramaya" yönelik soruşturmada 25 gözaltı kararı - Son Dakika

"Ankesörlü telefonla ardışık aramaya" yönelik soruşturmada 25 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 19'u muvazzaf 25 astsubay için gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 19'u muvazzaf 25 astsubay için gözaltı kararı çıkarıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü telefonlarla kontörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin 19'unun aktif görevde olduğu ifade edildi. Şüphelilerden 1'inin ihraç, 4'ünün emekli, 1'inin ise istifa ettiği belirtilen açıklamada, Ankara merkezli 13 ildeki zanlılardan 12'sinin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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