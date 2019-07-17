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Ankesörlü telefonla irtibat halinde olan FETÖ'cü komutanlar yakalandı

2 saat önce

Balıkesir'deki 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında görevli yarbay ve albay, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeleriyle ankesörlü telefonlarla irtibata geçtiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Ankesörlü telefonla irtibat halinde olan FETÖ'cü komutanlar yakalandı, System.String[]
Balıkesir'deki 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında görevli yarbay ve albay, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeleriyle ankesörlü telefonlarla irtibata geçtiği iddiasıyla gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında görevli komutanı teknik takibe aldı. 16 Temmuz 2019 tarihinde yapılan operasyonda Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları değerlendirilen yarbay ve astsubay Edremit ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan 2 komutandan astsubay tutuklanırken, yarbay serbest bırakıldı.

Valilikçe yapılan açıklamada FETÖ/PDY ve tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam ettiği bildirildi. - BALIKESİR
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:47 Kaynak: İHA
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