Ankesörlü telefonla irtibat halinde olan FETÖ'cü komutanlar yakalandı
2 saat önce
Balıkesir'deki 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında görevli yarbay ve albay, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeleriyle ankesörlü telefonlarla irtibata geçtiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:47 Kaynak: İHA
'deki 19. Motorlu Piyade
Tugay Komutanlığında görevli yarbay ve albay, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeleriyle ankesörlü telefonlarla irtibata geçtiği iddiasıyla gözaltına alındı.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında görevli komutanı teknik takibe aldı. 16 Temmuz 2019 tarihinde yapılan operasyonda Edremit
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları değerlendirilen yarbay ve astsubay Edremit ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan 2 komutandan astsubay tutuklanırken, yarbay serbest bırakıldı.
Valilikçe yapılan açıklamada FETÖ/PDY ve tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam ettiği bildirildi. - BALIKESİR
HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun adını taşıyan tabelayı astı HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun adını taşıyan tabelayı astı Perinçek: FETÖ'nün siyasi ayağı Ali Babacan'dır Fettah Tamince, Kılıçdaroğlu'ndan şikayetçi olacak