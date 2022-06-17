Anket: 10 Ekonomistten 7'si Önümüzdeki Yıl ABD'de Resesyon Bekliyor - Son Dakika
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Anket: 10 Ekonomistten 7'si Önümüzdeki Yıl ABD'de Resesyon Bekliyor

17.06.2022 14:11
Anket: 10 Ekonomistten 7'si Önümüzdeki Yıl ABD'de Resesyon Bekliyor

Ekonomistlerin yüzde 57'si jeopolitik gerilimler ve artan enerji maliyetlerinin, yüzde 14'ü ise tedarik zincirinde devam eden aksaklıkların önümüzdeki yıl enflasyonun temel nedeni olacağına inanıyor.

NEW YORK, 16 Haziran (Xinhua) -- Newsweek'te Salı günü yayımlanan yeni bir ankete göre 10 ekonomistten yaklaşık 7'si jeopolitik gerilimler ve artan enflasyon nedeniyle önümüzdeki yıl ABD'de resesyon olacağına inanıyor. Investopedia'ya göre resesyon, tüm ekonomiye yayılan ve en az birkaç ay süren önemli bir gerileme olarak tanımlanıyor. Art arda iki çeyrekte ekonomik gerileme yaşayan bir ülkenin genel anlamda resesyonda olduğu düşünülüyor.

Financial Times ve Chicago Üniversitesi Booth İşletme Fakültesi tarafından yürütülen ankette, " Ukrayna'daki savaş ve enflasyon gibi artan zorluklar, ABD ekonomisinin resesyona girmesine yol açabilir" ifadesi kullanıldı. Ankete katılan 47 ekonomistin yüzde 2'si resesyonun 2022'nin son çeyreğinde ya da öncesinde, yüzde 38'i 2023'ün ilk yarısında, yüzde 30'u ise önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacağını düşünüyor. Ekonomistlerin yüzde 57'si jeopolitik gerilimler ve artan enerji maliyetlerinin, yüzde 14'ü ise tedarik zincirinde devam eden aksaklıkların önümüzdeki yıl enflasyonun temel nedeni olacağına inanıyor.

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Kaynak: Xinhua

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