Anket: ABD'lilerin çoğu, ülkenin hasımlarla ilişkilerinin daha da kötüleşmesini bekliyor - Son Dakika
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Anket: ABD'lilerin çoğu, ülkenin hasımlarla ilişkilerinin daha da kötüleşmesini bekliyor

11.10.2022 20:18
Anket: ABD'lilerin çoğu, ülkenin hasımlarla ilişkilerinin daha da kötüleşmesini bekliyor

NEW ABD'de yapılan bir anket, ülkedeki yetişkin vatandaşların yüzde 60'ının ülkenin hasımlarıyla ilişkilerinin daha da kötüleşeceğine inandığını ortaya koydu.

NEW ABD'de yapılan bir anket, ülkedeki yetişkin vatandaşların yüzde 60'ının ülkenin hasımlarıyla ilişkilerinin daha da kötüleşeceğine inandığını ortaya koydu.

Pearson Enstitüsü ve The Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankete göre, ABD'li yetişkinlerin çoğunun, Rusya ve Kuzey Kore gibi ülkelerle düşmanlığın artacağını düşündüğü belirtildi.

Başkan Joe Biden yönetiminin ikinci yılında, ankete katılanların yüzde 60'ı, ABD'nin hasımlarıyla ilişkilerinin daha da kötüleşmesini beklediğini kaydetti.

4 yıl önce, eski Başkan Donald Trump döneminde, ABD'nin düşmanlarıyla ilişkilerinin daha da kötüleşeceğine inananların oranının ise yüzde 26 olduğuna dikkat çekildi.

ABD'nin müttefikleriyle ilişkileri konusunda ise, son ankete katılanların yüzde 21'i Biden döneminde bozulma beklediğini düşünürken, bu oranın 4 yıl önce Trump döneminde yüzde 46 olduğuna işaret edildi.

Ankette, katılımcıların yüzde 39'u ülkenin küresel durumunun kötüleşmesini beklerken, 2018'de bu oranın yüzde 48 olduğu hatırlatıldı.

Siyasi partizanlık ABD'nin uluslararası görünüme bakışını etkiliyor

Anket, ABD'nin iç siyasetindeki keskin partizan bölünmelerin, ülkenin uluslararası konumuna ilişkin görüşleri de etkilediğini ortaya koydu.

Siyasi yelpazeye göre, Demokratların dörtte üçü ankette yakın gelecekte istikrar ve gelişme gördüğünü belirtirken, 4 yıl önce Cumhuriyetçi Trump döneminde aynı oranda Demokrat, ABD'nin küresel konumunun zarar görmesini beklediğini ifade etmişti.

Cumhuriyetçi partililer arasında ise, her 10 kişiden yaklaşık 6'si 2018'de iyileşme öngördüğünü açıklarken, son ankette aynı oranda Cumhuriyetçi katılımcının mevcut yönetimin tökezlemesini beklediği ortaya çıktı.

Chicago merkezli Pearson Enstitüsünün Küresel Forumu Direktörü Sheila Kohanteb, "Bu sonuçlar, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki aşırı partizanlığın, ABD'nin yurt dışında nasıl göründüğünü etkilediğini gerçekten ve açıkça gösteriyor. Siyasi bloklar aynı görüşe bağlı kalıyor." yorumunda bulundu.

9-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete ülke nüfusunu temsil eden 1003 yetişkinin katıldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anket: ABD'lilerin çoğu, ülkenin hasımlarla ilişkilerinin daha da kötüleşmesini bekliyor - Son Dakika

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