Anket: Aralık ayında en beğenilen siyasi lider ve partilerin oy oranı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Anket: Aralık ayında en beğenilen siyasi lider ve partilerin oy oranı - Son Dakika Dünya

Anket: Aralık ayında en beğenilen siyasi lider ve partilerin oy oranı

6 saat önce

Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin siyasilerin beğeni düzeyi araştırmasının sonuçlarına göre Aralık ayında en beğenilen siyasi figür, katılımcıların yüzde 50,2'lik "beğeniyorum" cevabıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Anket: Aralık ayında en beğenilen siyasi lider ve partilerin oy oranı, System.String[]

Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin siyasilerin beğeni düzeyi araştırmasının sonuçlarına göre Aralık ayında en beğenilen siyasi figür, katılımcıların yüzde 50,2'lik "beğeniyorum" cevabıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.


Metropoll Araştırma cuma günü sosyal medya hesabından " Türkiye'nin Nabzı Aralık 2019" araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Aralık, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:43 
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