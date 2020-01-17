Anket: Aralık ayında en beğenilen siyasi lider ve partilerin oy oranı

Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin siyasilerin beğeni düzeyi araştırmasının sonuçlarına göre Aralık ayında en beğenilen siyasi figür, katılımcıların yüzde 50,2'lik "beğeniyorum" cevabıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin siyasilerin beğeni düzeyi araştırmasının sonuçlarına göre Aralık ayında en beğenilen siyasi figür, katılımcıların yüzde 50,2'lik "beğeniyorum" cevabıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Metropoll Araştırma cuma günü sosyal medya hesabından " Türkiye'nin Nabzı Aralık 2019" araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Euronews.com'da Görüntüle

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