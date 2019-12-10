Anket: Arap dünyasının çoğunluğu dinin siyasette kullanılmasına karşı

Arap dünyasında dinin siyaset sahnesinde araç olmasına karşı çıkanların oranı giderek artıyor.



Arap Strateji Forumu ve ArapNews işbirliğinde YouGov üzerinden yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 58'i dini argümanların siyasi kazanç elde etmek için kullanılmasını istemiyor.