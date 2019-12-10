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Anket: Arap dünyasının çoğunluğu dinin siyasette kullanılmasına karşı
6 saat önce
18 Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesinden Arapça konuşan 3 bin 79 kişi ile yapılan ankette katılımcıların yüzde 58'inin dini argümanların siyasi kazanç elde etmek için kullanılmasını istemediği ortaya çıktı
Arap dünyasında dinin siyaset sahnesinde araç olmasına karşı çıkanların oranı giderek artıyor.
Arap Strateji Forumu ve ArapNews işbirliğinde YouGov üzerinden yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 58'i dini argümanların siyasi kazanç elde etmek için kullanılmasını istemiyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:16
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