Anket: Avrupa'da kadınların yüzde 60'ı işyerinde cinsel tacize hedef oluyor

Avrupa'da kadınların yüzde 60'ının işyerlerinde cinsel tacize hedef olduğunu ancak bunlardan çok azının şikayette bulunduğu ortaya çıktı.



Ifop, Avrupa'nın 5 ülkesinde 5 bini aşkın kadınla yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. Anket, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'da gerçekleştirildi.