Son Dakika Haberleri: Anket: Avrupa'da kadınların yüzde 60'ı işyerinde cinsel tacize hedef oluyor
Son Dakika Dünya Anket: Avrupa'da kadınların yüzde 60'ı işyerinde cinsel tacize hedef oluyor

Anket: Avrupa'da kadınların yüzde 60'ı işyerinde cinsel tacize hedef oluyor

1 saat önce

Ifop kamuoyu araştırma merkezinin düzenlediği bir anket, Avrupa’da kadınların yüzde 60’ının işyerlerinde cinsel tacize hedef olduğunu ancak bunlardan çok azının şikayette bulunduğunu ortaya koydu.

Anket: Avrupa'da kadınların yüzde 60'ı işyerinde cinsel tacize hedef oluyor, System.String[]

Avrupa'da kadınların yüzde 60'ının işyerlerinde cinsel tacize hedef olduğunu ancak bunlardan çok azının şikayette bulunduğu ortaya çıktı.


Ifop, Avrupa'nın 5 ülkesinde 5 bini aşkın kadınla yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. Anket, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'da gerçekleştirildi.

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Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:51 
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