Anket: Avrupalıların Yüzde 40'ı Artan Hayat Pahalılığını Hissetmeye Başladı - Son Dakika
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Anket: Avrupalıların Yüzde 40'ı Artan Hayat Pahalılığını Hissetmeye Başladı

23.06.2022 16:04
Anket: Avrupalıların Yüzde 40'ı Artan Hayat Pahalılığını Hissetmeye Başladı

Avrupa Parlamentosu tarafından görevlendirilen ve Çarşamba günü yayınlanan 2022 Bahar Eurobarometer anketi, daha Rusya-Ukrayna çatışması başlamadan, esas olarak Kovid-19 salgını nedeniyle oluşan enflasyon ve artan fiyatların yaşam standartlarını etkilemiş olduğunu gösterdi.

Avrupa Parlamentosu tarafından görevlendirilen ve Çarşamba günü yayınlanan 2022 Bahar Eurobarometer anketi, daha Rusya- Ukrayna çatışması başlamadan, esas olarak Kovid-19 salgını nedeniyle oluşan enflasyon ve artan fiyatların yaşam standartlarını etkilemiş olduğunu gösterdi.

BRÜKSEL, 23 Haziran (Xinhua) -- Avrupa genelinde yakın zamanda yapılan bir Eurobarometer anketine katılan on kişiden dördü artan hayat pahalılığının yaşam standartlarını etkilemeye başladığını ve bir endişe kaynağı olduğunu söyledi. Avrupa Parlamentosu tarafından yaptırılan ve Çarşamba günü yayınlanan 2022 Bahar Eurobarometer anketi, daha Rusya-Ukrayna çatışması başlamadan, esas olarak Kovid-19 salgını nedeniyle oluşan enflasyon ve artan fiyatların yaşam standartlarını etkilemiş olduğunu gösterdi.

Anket: Avrupalıların Yüzde 40'ı Artan Hayat Pahalılığını Hissetmeye Başladı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir tüketici bir süpermarkette alışveriş yapıyor, 1 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Ankete katılanların yüzde 87'sinin, çatışmanın yaşam standartlarını şimdiden etkilediğini veya etkileyeceğini söylediği Avrupa bölgesinde belirsizlik hakim. Her on kişiden altısı hayatlarının değişmeden devam edeceğinden emin olamıyor ve benzer oranda insan daha yüksek gıda veya enerji fiyatlarıyla yüzleşmeye hazır olmadıklarını söylüyor. Tüm bu endişelerin tam tersine, söz konusu ortak Avrupa değerleri olunca vatandaşlar bu değerleri destekleme konusunda direnç gösteriyor. Ankete katılan on kişiden altısı, tüketici fiyatlarını kontrol altına almaktan çok özgürlük ve demokrasi gibi ortak Avrupa ideallerini savunmaya öncelik veriyor. Yüzde 80'den fazlası, AB üye devletlerinin vatandaşlarını ayıran şeylerden çok biraraya getiren şeylerin daha önemli olduğu konusunda hemfikir. Üçte ikiden fazlası ise, ülkelerinin AB üyesi bir ülke olmasının önemli olduğunu söylüyor.

Anket: Avrupalıların Yüzde 40'ı Artan Hayat Pahalılığını Hissetmeye Başladı

İtalya'nın başkenti Roma'da bir mağazanın önünden geçen insanlar, 2 Mart 2022. (Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua)

AB hakkında olumlu izlenime sahip vatandaşların oranı ise yüzde 52 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyede. Artan ekonomik kaygılar, vatandaşların Avrupa Parlamentosu'nun odaklanmasını istediği siyasi önceliklere de yansıyor: ilk sırada yoksulluk ve sosyal dışlanmayla mücadele (yüzde 38), ikinci sırada son altı ayda 7 yüzde puan ile önemli oranda düşen halk sağlığı (yüzde 35), üçüncü sırada ise demokrasi ve hukukun üstünlüğü (yüzde 32) geliyor.

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Kaynak: Xinhua

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anket: Avrupalıların Yüzde 40'ı Artan Hayat Pahalılığını Hissetmeye Başladı - Son Dakika

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