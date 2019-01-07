Son Dakika Haberleri: Anket : Birleşik Krallık'ta Çoğunluk İkinci Bir Referandum İstiyor

Anket : Birleşik Krallık'ta Çoğunluk İkinci Bir Referandum İstiyor

1 saat önce

YouGov tarafından yapılan anketin sonuçları, Birleşik Krallık'ta seçmenlerin çoğunluğun Avrupa Birliği'nden ayrılmama taraftarı olduğunu, seçmenlerin Brexit konusunda nihai kararı yeni bir referandum ile kendilerinin vermek istediklerini ortaya koydu.

Anket : Birleşik Krallık'ta Çoğunluk İkinci Bir Referandum İstiyor, System.String[]
YouGov tarafından yapılan anketin sonuçları, Birleşik Krallık'ta seçmenlerin çoğunluğun Avrupa Birliği'nden ayrılmama taraftarı olduğunu, seçmenlerin Brexit konusunda nihai kararı yeni bir referandum ile kendilerinin vermek istediklerini ortaya koydu.

Anket sonuçlarına göre, ikinci bir referandumun hemen yapılması halinde seçmelerin yüzde 46'sı Avrupa Birliği içinde kalınması, yüzde 39'u ise ayrılma yönünde kullanacak. Geri kalanlar ise kararsız.

Kararsızların ve yanıt vermek istemeyenlerin hesaplamadan çıkarılmaları halinde ise AB içinde kalma taraftarı olanların referandumu yüzde 46'ya, karşı yüzde 54 oyla kazanacakları görülüyor.

2016'da yapılan referandumda AB'den ayrılma yanlıları yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla kazanmışlardı.

YouGov anketi ayrıca, Brexit konusunda nihai kararı yeni bir  referandum ile halkın vermesini isteyenlerin oranını yüzde 41, parlamentonun karar vermesini isteyenlerin oranını yüzde 36 olduğunu gösterdi. Kararsızlar çıkarıldığında yeni bir referandum taraftarlarının oranı yüzde 53 oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:42 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



76'ıncı Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu! Geceye Green Book Filmi Damga Vurdu Fidel Castro'nun Torunu, Lüks Hayatıyla Halkı İsyan Ettirdi

Güzellik Kraliçesiyle Evlenen Kral, Tahttan Çekildi Köpeklerin Parçaladığı Liseli Gencin Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 13:15:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anket : Birleşik Krallık'ta Çoğunluk İkinci Bir Referandum İstiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]