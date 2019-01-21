Anket: Çoğunluk Ülkeler Arası İşbirliğinin Önemine İnanıyor

– Dünya Ekonomik Forumu (WEF) anketine göre, insanların çoğunluğu ülkeler arası işbirliğine, göçün iyi olduğuna ve iklim bilimcilerin gerçek olduğuna inanıyor.

– Dünya Ekonomik Forumu (WEF) anketine göre, insanların çoğunluğu ülkeler arası işbirliğine, göçün iyi olduğuna ve iklim bilimcilerin gerçek olduğuna inanıyor.



WEF'in dünyanın her bölgesinden 10 bin kişinin katılımıyla yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 76'sı ülkeler arası işbirliğine inandığını söyledi. Yüzde 88 ile ülkeler arası işbirliğine en çok Güneydoğu Asya ve Afrika önem verirken, bu rakam Kuzey Amerika'da yüzde 70, Batı Avrupa'da ise yüzde 61 oldu.



Yüzde 57 ile katılımcıların çoğunluğu göçmenlerin göç ettikleri ülkeler için iyi olduğuna inandığını söylerken, Doğu Avrupa'daki katılımcıların yüzde 40'ı söz konusu görüşe katıldığını belirtti. ABD-Meksika sınırındaki duvar gerilimine rağmen ise bu rakam Kuzey Amerika'da yüzde 66 oldu.



Anketteki başka bir tema olan sosyal akışkanlığa yönelik bakış açısı daha karamsar olurken, Batı Avrupa'daki katılımcıların yüzde 20'si, Amerika'daki katılımcıların ise yüzde 34'ü fakir bir aileye doğan insanların refah seviyelerinin sonradan artabileceğine inandığını söyledi.



İklim bilimi konusunda da, küresel olarak katılımcıların yüzde 54'ü iklim bilimcilere inandığını söylerken, Kuzey Amerika'daki katılımcıların ise yalnızca yüzde 17'si bu görüşe katıldığını belirtti.



WEF Kurucusu Klaus Schwab, söz konusu anket sonuçlarına paralel olarak, çocukluğunu geçirdiği İkinci dünya Savaşı şartlarının, insanların kendilerini güvende hissedebileceği bir organizasyon oluşturma konusunda ilham verdiğini belirtti:



"Küresel topluluğun talebi, liderlerin bütün dünyanın paylaştığı zorluklarla mücadele etmek adına işbirliği yapmak için yeni yollar bulmalarına olanak sağlamalıdır" dedi. - İstanbul

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