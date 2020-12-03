Anket: Korona Almanya'da kadınların omzundaki yükü arttırdı - Son Dakika

Alman Bertelsmann Vakfı'nın yaptırdığı bir ankete göre koronavirüs salgınında ev işlerinin yükü kadınların omuzuna bindi. Ankete göre kadınların yüzde 49'u kendilerini fiziken ve psikolojik olarak sınırda görüyor.Alman Bertelsmann Vakfı tarafından kamuoyu araştırma şirketi Ipsos'a yaptırılan anket evden çalışma ve uzaktan eğitim nedeniyle kadınların evde iş yükünün çok fazla arttığını gösterdi.

İnternet üzerinden yapılan ankette bin kişiye soru yöneltildi. Ankete göre kamu ve iş hayatında yürürlüğe giren kısıtlamalarla çocuk bakımı nedeniyle en fazla kadınlar etkilendi.

Ankete katılan kadınların yüzde 69'u ev işlerini ağırlıklı olarak kendilerinin yaptığını söylerken, ankete katılan erkeklerin yüzde 11'i ev işlerini kendilerinin yaptığını söyledi.

Erkeklerin yüzde 48'i ev işlerinin eşit dağılım gösterdiğini ifade ederken, kadınların yüzde 24'ü aynı fikirde olduğunu belirtti.

Çocuk bakımı kadınlarda

Anket çocuk bakımı ve evden uzaktan eğitim ile ilgili de benzer bir tablo ortaya koydu. Kadınlar bu alanda da iş yükünün yüzde 51'ini üstlenirken, erkeklerde bu oran yüzde 15'te kaldı. Çocuklar için gerekli randevuları ayarlama işinin de yüzde 66 ile kadınların daha ağırlıklı olarak yaptığı bir alan olduğunu gösteren ankette, erkeklerde bu oran yüzde 18.

Kadınların yüzde 62'si yemek yapmanın ağırlıklı olarak kendi işleri olduğunu söylerken erkeklerin yüzde 14'ü yemek yaptığını belirtti.

Fiziken ve psikolojik olarak sınırda

Kadınların yüzde 49'u kendilerini fiziken ve psikolojik olarak sınırda gördüklerini kaydetti.

Kadınların yüzde 49'u koronavirüs salgını öncesinde de ev işi ve çocuk bakımının adil paylaşılmadığını belirtirken aynı görüşteki erkeklerin oranı yüzde 33.

Vakıf korona krizinin geleneksel rol dağılımının "halen kırılmadığını gösterdiğini" belirtti.

dpa/SSB,GA

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