Anket Şirketlerine Neden Güvenilmiyor: Batı'daki Tekniklerle Türkiye'yi Anlamak Zor
24 dakika önce
31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken anket sonuçlarına ilişkin tartışmalar büyüyor.
31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken anket sonuçlarına ilişkin tartışmalar büyüyor. Türkiye
gibi kutuplaşmış ülkelerde Batı'daki anket tekniklerinin yetersiz kalabildiğini savunan Prof. Dr. Murat Güvenç, anket şirketlerinin belli partilerle yan yana anılmasının güven kaybettirdiğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:25
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