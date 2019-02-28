Son Dakika Haberleri: Anket Şirketlerine Neden Güvenilmiyor: Batı'daki Tekniklerle Türkiye'yi Anlamak Zor

Anket Şirketlerine Neden Güvenilmiyor: Batı'daki Tekniklerle Türkiye'yi Anlamak Zor

24 dakika önce

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken anket sonuçlarına ilişkin tartışmalar büyüyor.

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31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken anket sonuçlarına ilişkin tartışmalar büyüyor. Türkiye gibi kutuplaşmış ülkelerde Batı'daki anket tekniklerinin yetersiz kalabildiğini savunan Prof. Dr. Murat Güvenç, anket şirketlerinin belli partilerle yan yana anılmasının güven kaybettirdiğini belirtti.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:25 

Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Dünya
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