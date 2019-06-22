Anket şirketlerinin yerel seçim karnesi: 31 Mart için ne demişlerdi, 23 Haziran için ne diyorlar?
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Anket şirketleri 23 Haziran'a dair son tahminlerini yayınladı. Sonuçlarını incelediğimiz 5 araştırma şirketinin 4'ü Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarışı yeniden önde bitireceğini söylüyor. Peki bu anket şirketleri 31 Mart yerel seçimleri için yaptıkları tahminler ne kadar isabetliydi?
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:38
seçmeni 23 Haziran Pazar günü Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek için yeniden sandığa gidiyor. Anket şirketleri 23 Haziran'a dair son tahminlerini
yayınladı. Sonuçlarını incelediğimiz 5 araştırma şirketinin 4'ü Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu
'nun yarışı yeniden önde bitireceğini söylüyor. Peki bu anket şirketlerinin 31 Mart yerel seçimleri için yaptıkları tahminler ne kadar isabetliydi?
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