Son Dakika Haberleri: Anket şirketlerinin yerel seçim karnesi: 31 Mart için ne demişlerdi, 23 Haziran için ne diyorlar?
Son Dakika Dünya Haber

Anket şirketlerinin yerel seçim karnesi: 31 Mart için ne demişlerdi, 23 Haziran için ne diyorlar?

56 dakika önce

Anket şirketleri 23 Haziran'a dair son tahminlerini yayınladı. Sonuçlarını incelediğimiz 5 araştırma şirketinin 4'ü Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarışı yeniden önde bitireceğini söylüyor. Peki bu anket şirketleri 31 Mart yerel seçimleri için yaptıkları tahminler ne kadar isabetliydi?

Anket şirketlerinin yerel seçim karnesi: 31 Mart için ne demişlerdi, 23 Haziran için ne diyorlar?, System.String[]
İstanbul seçmeni 23 Haziran Pazar günü Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek için yeniden sandığa gidiyor. Anket şirketleri 23 Haziran'a dair son tahminlerini yayınladı. Sonuçlarını incelediğimiz 5 araştırma şirketinin 4'ü Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarışı yeniden önde bitireceğini söylüyor. Peki bu anket şirketlerinin 31 Mart yerel seçimleri için yaptıkları tahminler ne kadar isabetliydi?

İşte karşılaştırmalı tablo Açıklaması
Euronews.com'da Görüntüle
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:38 
Ekrem İmamoğlu, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osman Öcalan, TRT'ye konuştu: İmamoğlu, Kürtler için ciddi bir mesaj vermedi Bingöl'de gergedan böceği bulundu 31 Mart'ı bilen şirket, son İstanbul anketinin sonucunu yayınladı Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı mahkemelik oldu: Paramı ödemediler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 14:34:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anket şirketlerinin yerel seçim karnesi: 31 Mart için ne demişlerdi, 23 Haziran için ne diyorlar?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]