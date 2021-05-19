Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan - Son Dakika

Anket şirketleri, belli dönemlerde yaptıkları anketlerle, seçmenin nabzını yoklamaya devam ediyor. Siyasi arenada yapılan son anket, liderlerin popülerlik düzeyiyle ilgili oldu.

MetroPoll Araştırma Şirketi, Nisan ayında yapılan "Siyasilerin beğeni düzeni" adlı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Ankette, katılımcılardan liderlere 0 ile 10 arasında puan vermeleri istendi. Ankete göre, beğeni düzeyi en yüksek isim 4.5 puanla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

ERDOĞAN'I AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU TAKİP ETTİ

Erdoğan'ı, 4.3 puan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener takip etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3.6 puanla üçüncü oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 3.3 puan ile dördüncü sırada yer aldı.

DAVUTOĞLU, BABACAN'I GERİDE BIRAKTI

Yeni kurulan Gelecek Partisi'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi'nin genel başkanı Ali Babacan'ın siyaset sahnesinde nasıl bir etki yaratacağı merakla beklenirken, son ankette Davutoğlu, Babacan'ı geride bıraktı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2.6 puanla ankette beşinci oldu. Davutoğlu'nu, 2.5 puan ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan izledi.

HDP EŞ GENEL BAŞKANI SANCAR SONUNCU OLDU

Ankette, 2.4 puan alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yedinci sırayı aldı. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2.4 puan ile ankette sekizinci sırada yer buldu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise 2.3 puan ile dokuzuncu ve son sıraya yerleşti.