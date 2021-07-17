Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın - Son Dakika

Geçtiğimiz çarşamba günü yapılan MYK toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan tarafından bir sunum yapıldı. Sunumda 5 bin kişinin katıldığı ankete yer verildi.

"ÇEVREYE EN DUYARLI PARTİ HANGİSİ?" ANKETİNİN SONUÇLARI SUNULDU

Ankete göre, "Çevreye en duyarlı parti hangisi?" sorusuna vatandaşların yüzde 38'i AK Parti, yüzde 20'i ise CHP cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 34'ü ise aynı soruyu "hiçbiri" diye cevapladı.

VATANDAŞA KANAL İSTANBUL'UN ÇOK İYİ ANLATILMASINI İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise anket sonuçlarında AK Parti yüzde 38 oy alsa dahi, yüzde 34'lük bir kesimin "hiçbiri" cevabını vermesi sonrasında kurmaylarına, Kanal İstanbul'un ne kadar çevreci bir proje olduğunun vatandaşa anlatılması yönünde talimat verdiği öğrenildi. Toplantıda ayrıca Kanal İstanbul projesinde yer alan, yaban hayatını korumak ve yaban hayvanlarından kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için yapılacak olan "ekolojik köprü" ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Öte yandan Erdoğan'ın partililerine, "Çalınmadık kapı, sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacaksınız. Yaz dönemi geliyor, hepimiz sahaya ineceğiz. Tevazuuyla hareket edeceğiz" talimatını verdiği belirtildi.