Anket Sonuçları Meryem Almacı'nın Yüzünü Güldürdü

BELÇİKA'da Le Soir gazetesi, VTM ve RTL, TVI ve Het Laaste Nieuws gazetesinin yaptırdıkları ankette 'siyasi partilerin barometreleri ve oy oranları' kamuoyu ile paylaşıldı.

BELÇİKA'da Le Soir gazetesi, VTM ve RTL, TVI ve Het Laaste Nieuws gazetesinin yaptırdıkları ankette 'siyasi partilerin barometreleri ve oy oranları' kamuoyu ile paylaşıldı. Anket sonuçlarına göre, Flaman Groen! (Yeşiller) Partisi'nin oy oranında ciddi şekilde artış kaydedilmesi dikkati çekti. Yeşiller Partisi'nin Türkiye kökenli Genel Başkanı Meyrem Almacı, anket sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi:



"Yapılan son anket araştırmalarına göre ciddi bir şekilde oy artırdığımız gibi Flaman bölgesinin de en büyük ikinci parti olma özelliğine sahibiz. Elbette bu anket sonucundan memnunuz. Mayıs'ta gerçekleştirilecek bölge parlamentosu, federal parlamento ve AP seçimlerine kısa bir zaman kala seçmenleri Yeşiller Partisi'ne oy vermeleri için ikna çalışmalarımız devam edecek. 2014'te yapılan parlamento seçimlerinde oy oranımız yüzde 8.6 ile Flaman bölgesinde en büyük beşinci partiydik. Bugün ise yapılan son anket araştırmasına göre oy oranımız yüzde 15.6 ve bu rakama göre Flaman bölgesinde N-VA (Yeni Flaman İttifak) Partisi'nin ardından en büyük parti olarak yer alıyoruz. Yıllardır Belçika'da en büyük parti olma özelliğine sahip olan CD&V (Hıristiyan Demokrat) Partisi'nin önüne geçmek elbette beni daha çok memnun etti."



N-VA YÜZDE 3 OY KAYBETTİ



Yeşiller Partisi'nin yanı sıra Flaman bölgesinde aşırı sağ eğilimli ırkçı Vlaams Belang Partisi'nin de oy oranında artış kaydedildi. Türkiye karşıtlığıyla bilenen ve bölücü terör örgütü PKK, HDP, YGP'ye sahip çıkan N-VA'nın (Yeni Flaman Milliyetçi) ise en büyük parti olmasına rağmen yüzde 3 oy kaybettiği gözlendi. Flaman bölgesinde CD&V (Hıristiyan Demokrat), Open VLD (Açık Flaman Liberal) ve Sp.a'nın (Sosyalist) oy oranında düşüş var. PVDA (İşçi) ise yüzde 5 baraj sınırında kaldı.

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