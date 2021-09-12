Yapılan araştırmanın 'İttifak Memnuniyeti' bölümünde katılımcılara 24 Haziran 2018'de düzenlenen milletvekili seçiminde oy verdikleri partinin bugün kurduğu ittifaklardan memnun olup, olmadığı soruldu.

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin son yayınladığı ankete MHP seçmenin tavrı damga vurdu. MHP seçmenlerinin yüzde 35.6'sı, Adalet ve Kalkınma Partisi'yle oluşturulan Cumhur İttifakı'ndan memnun olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Son Dakika › Politika › Anket sonuçlarında MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil - Son Dakika

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