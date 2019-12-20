Anket: Trump'ın görevden alınmasını isteyen Amerikalılar yüzde 50'nin altında - Son Dakika
Son Dakika Dünya Anket: Trump'ın görevden alınmasını isteyen Amerikalılar yüzde 50'nin altında - Son Dakika Dünya

Anket: Trump'ın görevden alınmasını isteyen Amerikalılar yüzde 50'nin altında

6 saat önce

Temsilciler Meclisi'nde azil suçlamalarının kabul edilmesinin ardından yapılan Reuters/Ipsos anketine göre Demokratların başlattığı ve şu ana dek tek parti desteğini alan bu girişimin ülkedeki kamuoyu görüşünü değiştirmekte etkisiz olduğunu gösterdi

Anket: Trump'ın görevden alınmasını isteyen Amerikalılar yüzde 50'nin altında, System.String[]

ABD nüfusunun yarısından azı Başkan Donald Trump'ın görevinden alınmasını istiyor.


Temsilciler Meclisi'nde azil suçlamalarının kabul edilmesinin ardından yapılan Reuters/ Ipsos anketine göre Demokratların başlattığı ve şu ana dek tek parti desteğini alan bu girişimin ülkedeki kamuoyu görüşünü değiştirmekte etkisiz olduğunu gösterdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Reuters, Ipsos, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:17 
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