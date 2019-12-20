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Anket: Trump'ın görevden alınmasını isteyen Amerikalılar yüzde 50'nin altında
6 saat önce
Temsilciler Meclisi'nde azil suçlamalarının kabul edilmesinin ardından yapılan Reuters/Ipsos anketine göre Demokratların başlattığı ve şu ana dek tek parti desteğini alan bu girişimin ülkedeki kamuoyu görüşünü değiştirmekte etkisiz olduğunu gösterdi
ABD nüfusunun yarısından azı Başkan Donald Trump'ın görevinden alınmasını istiyor.
Temsilciler Meclisi'nde azil suçlamalarının kabul edilmesinin ardından yapılan Reuters/ Ipsos anketine göre Demokratların başlattığı ve şu ana dek tek parti desteğini alan bu girişimin ülkedeki kamuoyu görüşünü değiştirmekte etkisiz olduğunu gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:17
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