Anket: Trump'ın görevden alınmasını isteyen Amerikalılar yüzde 50'nin altında

ABD nüfusunun yarısından azı Başkan Donald Trump'ın görevinden alınmasını istiyor.



Temsilciler Meclisi'nde azil suçlamalarının kabul edilmesinin ardından yapılan Reuters/ Ipsos anketine göre Demokratların başlattığı ve şu ana dek tek parti desteğini alan bu girişimin ülkedeki kamuoyu görüşünü değiştirmekte etkisiz olduğunu gösterdi.