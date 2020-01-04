Anket: Türkiye'nin yarısı Libya'ya asker gönderilmesini onaylamıyor

Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre halkın neredeyse yarısı Libya'ya asker göndermesini onaylamıyor.



Metropoll Araştırma şirketinin 'Türkiye'nin Nabzı' adlı aralık ayı raporunda halka ekonomiden siyasi eğilime kadar bir çok konuda sorular yöneltildi.