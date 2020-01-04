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Anket: Türkiye'nin yarısı Libya'ya asker gönderilmesini onaylamıyor
6 saat önce
Bir araştırma şirketinin kamuoyu yoklamasına göre Türkiye'de halkın yüzde 49.7'si Libya'ya asker gönderilmesine karşı.
Metropoll şirketinin 'Türkiye'nin Nabzı' adlı anketinde katılımcılara, Türkiye'nin uluslararası arenadaki yeri ile ilgili görüşleri soruldu.
Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre halkın neredeyse yarısı Libya'ya asker göndermesini onaylamıyor.
Metropoll Araştırma şirketinin 'Türkiye'nin Nabzı' adlı aralık ayı raporunda halka ekonomiden siyasi eğilime kadar bir çok konuda sorular yöneltildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:57
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