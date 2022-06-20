Anket: Türkler ve Yunanlılar, Ekonomi Konusunda Kötümser ve Ukrayna Krizi Konusunda Kuşkulu

ATİNA, 20 Haziran (Xinhua) -- Pazar günü açıklanan bir ortak kamuoyu araştırmasında Türk ve Yunan vatandaşların, ekonomi konusunda karamsar olduğu ve Ukrayna krizi ve ABD ile NATO'nun Avrupa'daki güvenlik konusundaki rolüne kuşkuyla yaklaştığı bulundu. Araştırmaya göre Türklerin yüzde 80,4'ü ve Yunanlıların yüzde 57,4'ü, ülkelerindeki durumun genel olarak iyiye gitmediğine inanırken Türklerin yüzde 68,2'si ve Yunanlıların yüzde 60,7'siyse ülkelerindeki mali durumun önümüzdeki 12 ay içinde daha da kötüleşmesini bekliyor. Ayrıca Yunanlıların yüzde 51'si ve ankete Türkiye'den katılanların yüzde 47,9'u, ABD'nin Avrupa'nın güvenliğinde rol almaması gerektiğini ve hatta ABD'nin Avrupa'daki varlığının gerilim ve güvensizliği arttırdığını söyledi.

Ankette Yunanistan'daki vatandaşların yüzde 53,3'ünün ve Türkiye'deki vatandaşların yüzde 35,3'ünün, NATO'nun genişlemesinin, Karadeniz bölgesinde Rusya'nın saldırganlığını haklı çıkardığına inandığı tespit edildi. Mayıs 2022'de MRB ve KONDA araştırma şirketleri tarafından 1.003 Yunan ve 1.786 Türk vatandaşının katılımıyla yürütülen anket, merkezi Atina'da bulunan ELIAMEP ve DiaNEOsis düşünce kuruluşları ve İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) adına gerçekleştirildi.