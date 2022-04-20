Ankete göre Çinlilerin yüzde 75'i Rusya'ya desteği ülkenin çıkarına görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ankete göre Çinlilerin yüzde 75'i Rusya'ya desteği ülkenin çıkarına görüyor

20.04.2022 18:29
Ankete göre Çinlilerin yüzde 75'i Rusya'ya desteği ülkenin çıkarına görüyor

Çin'de yapılan anket, her dört kişiden üçünün Rusya'ya Ukrayna savaşında destek vermenin ülkenin çıkarına olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

Çin'de yapılan anket, her dört kişiden üçünün Rusya'ya Ukrayna savaşında destek vermenin ülkenin çıkarına olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

ABD'li düşünce kuruluşu Carter Merkezi'ne bağlı ABD-Çin Algı İzleme Programının 28 Mart-5 Nisan tarihlerinde internet üzerinden yürüttüğü anketin sonuçlarına göre, Çin halkının büyük bölümü Rusya'ya destek vermeyi ülkenin çıkarına görüyor.

Ankete katılan 4 bin 886 kişinin yüzde 75'i çatışmada Rusya'yı desteklemenin Çin'in çıkarına olduğu önermesini desteklediğini veya güçlü şekilde desteklediğini belirtirken yüzde 25'i karşı çıktığını veya güçlü şekilde karşı çıktığını ifade etti.

Araştırmacılar, eğitim düzeyi ve buna bağlı olarak devlet medyası ve sosyal medyadaki mesajlara maruz olma düzeyi arttıkça Rusya'ya yönelik desteğin arttığına dikkati çekti.

Öte yandan Çin'in ne yapması gerektiği sorusuna katılımcıların yüzde 61'i "Rusya'ya moral destek vermeli" ve yüzde 16'sı "Rusya'ya silah sağlamalı" yanıtını verirken yüzde 13'ü "Rusya'nın işgalini kınamalı", yüzde 11'i ise "Ukrayna'ya silah sağlamalı" dedi.

Anket sonuçları, Çin'in Ukrayna savaşında Rusya'yı açıkça kınamaktan kaçınan tavrının yanı sıra, devlet medyasında ve sosyal medyada sıkça tekrarlanan ABD ve NATO karşıtı mesajların kamuoyunu belirli yönde etkilediğini ortaya koyuyor.

YORUMLAR
500
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankete göre Çinlilerin yüzde 75'i Rusya'ya desteği ülkenin çıkarına görüyor - Son Dakika


Son Dakika
18:27 Ümit Özat "FETÖ'nün mimarı" diyerek Emre Belözoğlu ve Uğur Tütüneker'in ismini verdi
18:10 Rusya'da en zengin ismi, Putin'e açtı ağzını yumdu gözünü
18:04 İsmail Ok MHP'den gönderildi, İYİ Parti'ye gidip Akşener'in elini öptü, son durağı AK Parti oldu
18:00 Alexander Sörloth'a yapılan teklif dudak uçuklattı!
17:59 Tutuklanan İbrahim Haskoloğlu sessizliğini bozdu
17:45 İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu
17:40 Burak Yılmaz yeni takımına imzayı atıyor!
17:20 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler yarışacak
17:07 Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamayacak
17:00 Müge Anlı canlı yayında yanlış kişiyi aradı, ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 18:35:24. #1.12#
SON DAKİKA: Ankete göre Çinlilerin yüzde 75'i Rusya'ya desteği ülkenin çıkarına görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement