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Anketlerde dibe vurdu

41 dakika önce

BAŞBAKAN Angela Merkel ise anketlerde yine en önde giden siyasetçi. Merkel'in çalışmasından memnun olanların oranı yüzde 54. Dışişleri Bakanı Heiko Maas da anketlerde düşüşte.

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BAŞBAKAN Angela Merkel ise anketlerde yine en önde giden siyasetçi. Merkel'in çalışmasından memnun olanların oranı yüzde 54. Dışişleri Bakanı Heiko Maas da anketlerde düşüşte. "Maas iyi çalışıyor" diyenlerin oranı yüzde 45. Geçen ay bu oran yüzde 50'ydi. "Pazar günü seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır?" Ankete göre Yeşiller yüzde 26 oy oranıyla birinci parti. Ancak Yeşiller'in eş başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck'i ankete katılanların yarısı tanımıyor. "Baerbock iyi çalışıyor" diyenlerin oranı yüzde 26, "Habeck'in çalışmasını iyi buluyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 37.

Yeşiller'den sonra yüzde 25 ile CDU ikinci parti. SPD oylarını yüzde bir artırarak yüzde 13'e çıkarmış görünüyor. Aşırı sağcı AfD yüzde 13, FDP ve Sol Parti'nin oyları ise yüzde 8.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:22 
dışişleri bakanı, angela merkel, Güncel
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