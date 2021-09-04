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Anketlerin yükselen partisi İYİ Parti'de peş peşe istifalar! 45 kişi daha partiyle ilişkisini kesti - Son Dakika

Anketlerin yükselen partisi İYİ Parti'de peş peşe istifalar! 45 kişi daha partiyle ilişkisini kesti

04.09.2021 22:01
Anketlerin yükselen partisi İYİ Parti'de peş peşe istifalar! 45 kişi daha partiyle ilişkisini kesti, System.String[]

Anketlerde yükseliş gösteren partiler arasında yer alan İYİ Parti'de peş peşe istifalar yaşanıyor. Muğla Köyceğiz ilçe yönetiminde 23 kişinin görevden ayrılmasının ardından 45 kişi daha partiden istifa etti.

Meral Akşener liderliğinde kurulan ve son dönemdeki sıçramasını anketlere de yansıtan İYİ Parti'de peş peşe gelen istifaların şoku yaşanıyor. İl yönetiminin talebiyle istifa ettikleri iddia edilen ilçe başkanı Mehmet Durmuş ve 23 ilçe yöneticisinin ardından 45 kişi daha partiyle ilişiğini kesti.

GEREKÇE, İŞ YOĞUNLUĞU

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Mehmet Durmuş, "İşlerimin yoğun olması nedeniyle Köyceğiz İYİ Parti İlçe Başkanlığından istifa ediyorum" dedi.

Anketlerin yükselen partisi İYİ Parti'de peş peşe istifalar! 45 kişi daha partiyle ilişkisini kesti

"KONUYU ARAŞTIRACAĞIM"

İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Prof. Dr. Metin Ergun ise "Bildiğim kadarıyla Köyceğiz Yönetim Kurulu üyeleri istifa ettiği için görevden düştü. Konuyu tam detayı ile bilmiyorum. Araştıracağım" dedi.

ANKETLERİN YÜKSELEN PARTİSİ

İYİ Parti, anketlerin yükselen partisi konumunda da bulunuyor. Birden fazla anket şirketi tarafından gerçekleştirilen anketlerde İYİ Parti'nin oyu yüzde 13 ile yüzde 20 arasında gösteriliyor. Seçimlerde yüzde kaç oy alacağı en çok merak edilen partilerin başında da İYİ Parti geliyor.

Anketlerin yükselen partisi İYİ Parti'de peş peşe istifalar! 45 kişi daha partiyle ilişkisini kesti

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Son Dakika Politika Anketlerin yükselen partisi İYİ Parti'de peş peşe istifalar! 45 kişi daha partiyle ilişkisini kesti - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Anketlerin yükselen partisi İYİ Parti'de peş peşe istifalar! 45 kişi daha partiyle ilişkisini kesti - Son Dakika
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