Anket: ABD'nin Z Kuşağı Silahlı Şiddet Konusunda Endişeli

Ankette, "Z Kuşağı, silahlı şiddeti iklim değişikliği ya da kürtaja erişimden daha büyük bir sorun olarak görüyor" ifadeleri kullanıldı.

NEW YORK, 29 Eylül (Xinhua) -- Çarşamba günü yayınlanan "Z Kuşağı Silah ve Kültür İçgörüleri" anketi, ABD'li ergenlerin ve genç yetişkinlerin yüzde 30'unun, kişisel olarak silahlı şiddet yaşadığını, diğer bir dörtte birininse (yüzde 24) silahlı şiddete uğramış bir arkadaşı ya da aile üyesi olduğunu ortaya çıkardı.

Ankete göre katılımcıların dörtte birinden fazlası (yüzde 28), kendilerinin veya bir arkadaş ya da aile üyesinin silahlı saldırıya uğradığını söylerken, Siyah ve Latin kökenli gençlerin yüzde 60'ından fazlası, silahlı şiddetle ilgili kişisel deneyime sahip ya da böyle birini tanıyor. 13-25 yaşlarındaki 1.000 Amerikalıyla görüşen Global Strategy Group tarafından yapılan ankette, "Z Kuşağı, silahlı şiddeti iklim değişikliği ya da kürtaja erişimden daha büyük bir sorun olarak görüyor" ifadeleri kullanıldı. Silahlı şiddet ve güvenlik konusundaki kültürel söylemi değiştirmeye çalışan bir örgüt olan Project Unloaded'ın kurucusu ve yönetici direktörü Nina Vinik, "Çoğu genç, silaha sahip olmanın kendilerini daha güvenli hale getirdiği mitine inanıyor ve bu mit, tüm ülkede silaha sahip olma oranlarını ve dolayısıyla da silahla ölüm oranlarını artırıyor" diye konuştu. Vinik, "Yine de umutlu olmak için neden var: silah kullanmanın riskleri hakkındaki gerçekler kendilerine sunulduğunda tüm demografik gruplardaki gençler, silahları korunma aracı olarak görme hakkındaki düşüncelerini değiştirdi. Araştırmalar, silahlara ilişkin kültürü değiştirmenin mümkün olduğunu gösteriyor; yaşam kurtaracak şey de bu" diye ekledi.