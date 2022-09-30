Anket: ABD'nin Z Kuşağı Silahlı Şiddet Konusunda Endişeli - Son Dakika
Üye Girişi

Anket: ABD'nin Z Kuşağı Silahlı Şiddet Konusunda Endişeli

30.09.2022 12:04
Anket: ABD'nin Z Kuşağı Silahlı Şiddet Konusunda Endişeli

Ankette, "Z Kuşağı, silahlı şiddeti iklim değişikliği ya da kürtaja erişimden daha büyük bir sorun olarak görüyor" ifadeleri kullanıldı.

Ankette, "Z Kuşağı, silahlı şiddeti iklim değişikliği ya da kürtaja erişimden daha büyük bir sorun olarak görüyor" ifadeleri kullanıldı.

NEW YORK, 29 Eylül (Xinhua) -- Çarşamba günü yayınlanan "Z Kuşağı Silah ve Kültür İçgörüleri" anketi, ABD'li ergenlerin ve genç yetişkinlerin yüzde 30'unun, kişisel olarak silahlı şiddet yaşadığını, diğer bir dörtte birininse (yüzde 24) silahlı şiddete uğramış bir arkadaşı ya da aile üyesi olduğunu ortaya çıkardı.

Ankete göre katılımcıların dörtte birinden fazlası (yüzde 28), kendilerinin veya bir arkadaş ya da aile üyesinin silahlı saldırıya uğradığını söylerken, Siyah ve Latin kökenli gençlerin yüzde 60'ından fazlası, silahlı şiddetle ilgili kişisel deneyime sahip ya da böyle birini tanıyor. 13-25 yaşlarındaki 1.000 Amerikalıyla görüşen Global Strategy Group tarafından yapılan ankette, "Z Kuşağı, silahlı şiddeti iklim değişikliği ya da kürtaja erişimden daha büyük bir sorun olarak görüyor" ifadeleri kullanıldı. Silahlı şiddet ve güvenlik konusundaki kültürel söylemi değiştirmeye çalışan bir örgüt olan Project Unloaded'ın kurucusu ve yönetici direktörü Nina Vinik, "Çoğu genç, silaha sahip olmanın kendilerini daha güvenli hale getirdiği mitine inanıyor ve bu mit, tüm ülkede silaha sahip olma oranlarını ve dolayısıyla da silahla ölüm oranlarını artırıyor" diye konuştu. Vinik, "Yine de umutlu olmak için neden var: silah kullanmanın riskleri hakkındaki gerçekler kendilerine sunulduğunda tüm demografik gruplardaki gençler, silahları korunma aracı olarak görme hakkındaki düşüncelerini değiştirdi. Araştırmalar, silahlara ilişkin kültürü değiştirmenin mümkün olduğunu gösteriyor; yaşam kurtaracak şey de bu" diye ekledi.

Anket: ABD'nin Z Kuşağı Silahlı Şiddet Konusunda Endişeli

YORUMLAR
500
ABD'de tüketici güveni eylülde aşağı yönlü revize edildi ABD'de tüketici güveni eylülde aşağı yönlü revize edildi Nyt: Güçlü Dolar ABD İçin İyi, Dünya İçin Kötü Nyt: Güçlü Dolar ABD İçin İyi, Dünya İçin Kötü Çin'de Vergi ve Harç İndirimlerinin Yanı Sıra Ertelemeler Makroekonominin İstikrara Kavuşmasına Yardımcı Oluyor Çin'de Vergi ve Harç İndirimlerinin Yanı Sıra Ertelemeler Makroekonominin İstikrara Kavuşmasına Yardımcı Oluyor
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anket: ABD'nin Z Kuşağı Silahlı Şiddet Konusunda Endişeli - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
18:27 Fortuna Sittard oyuncularına prim verdiği iddia edilen Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Çok utanç verici, bunların hepsi yalan
18:06 TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti
17:48 Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık
17:46 ABD'den Rusya'nın ilhak kararına sert hamle: Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım uygulanacak
17:18 Rekor kıran dolar, haftanın son işlem gününü 18,53'ten kapattı
17:11 Başakşehir'de yalnızca 21 dakika süre alan Mesut Özil, ameliyat masasına yatıyor!
17:09 Putin'in Moskova'daki konuşması esnasında Çeçenistan lideri Kadirov'un gözyaşları gündem oldu!
16:54 Nişanlısıyla yaşadığı evde başka kadının iç çamaşırını bulunca intihar eden ünlü haber spikerinin bıraktığı not ortaya çıktı
16:38 Badem toparken gözüne sinek kaçan hastanın nefes borusundan sinek larvası çıktı
16:16 Azra'nın katilinin cenazesini alan abladan şaşkına çeviren sözler: Gurur duyuyorum kardeşimle, onurlu bir şekilde gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 19:06:07. #1.12#
SON DAKİKA: Anket: ABD'nin Z Kuşağı Silahlı Şiddet Konusunda Endişeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement