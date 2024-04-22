Ankr, Yapay Zeka ve Blockchain Entegrasyonunda Yeni Dönemi Başlatıyor

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Web3 altyapı sağlayıcısı Ankr, yapay zeka (AI) odaklı yeni Layer 1 Blockchain platformu Neura'nın halka açık test ağını başlattı. Neura, geliştiricilere yapay zeka, bulut bilişim ve Blockchain teknolojilerini bütünleştiren merkezi olmayan uygulamalar yaratma imkanı sunuyor.

Neura ile Yapay Zeka ve Blockchain Entegrasyonunda Yeni Dönem

Web3 altyapı hizmeti sunan Ankr, yapay zeka temelli yeni bir Layer 1 Blockchain ağı olan Neura'nın halka açık test ağını hayata geçirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Neura, ilk kez Mart ayında tanıtıldı ve bu platform, yapay zeka, bulut bilişim ve blok zinciri teknolojilerini birleştiren merkezi olmayan uygulamalar geliştirilmesine imkan sağlıyor. Neura'nın, yapay zeka projelerine finansman, GPU kaynakları temini ve veri depolama gibi konularda destek olması hedefleniyor.

Ankr ayrıca, "Road to Mainnet" isimli girişimi çerçevesinde, Yapay Zeka İnovasyon Yarışması'nı duyurdu. Bu yarışma, Neura'nın merkezi olmayan GPU pazarından, İlk Model Arzı için fon toplama yöntemlerine, yapay zeka verilerini depolamak için merkezi olmayan sistemlere kadar bir dizi yeniliği kapsıyor. Yarışma, blok zinciri üzerinde yapay zeka modelleri ve uygulamaları geliştiren araştırmacıları ve geliştiricileri hedef alıyor. Yarışmada başarılı olan projeler, ANKR token kullanılarak 100.000 dolarlık bir ödül havuzunu paylaşacak.

Neura'nın Kıdemli Başbakanı Kev Silk, yaptığı açıklamada, "Neura'nın halka açık test ağını başlatmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz ve Yapay Zeka İnovasyon Yarışması ile sektörde yeni bir dönemin başlangıcını kutluyoruz. Neura'nın avantajlarından yararlanarak yenilikçi projelerin gelişimini sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Ankr Network'ün yerel kripto para birimi ANKR, Neura'nın yerel tokenı olarak işlev görecek ve bu yılın sonlarına doğru gerçekleşecek ana ağ lansmanı öncesinde ANKR sahiplerine özel bir ödül sistemi sunulacak. Son olarak Silk, "ANKR token sahipleri, Neura üzerinde geliştirilen yapay zeka modelleri ve uygulamaların olağanüstü potansiyelini deneyimleme ve bu yeniliklere yatırım yapma şansına sahip olacaklar." açıklamasında bulundu.