Anksiyete Bozukluğunun 20 belirtisi:

ANKSİYETE BOZUKLUĞUNUN BELİRTİLERİ ÖNEMSENMELİ

KAN BASINCININ VE KALP ATIŞININ ARTMASI

KAS GERİLMESİ

ÜRPERME

GÖZBEBEKLERİNİN BÜYÜMESİ

DERİNİN SOLMASI YA DA KIZARMASI

TERLEME

SIK TUVALETE GİTME

ÖĞÜRME, GEĞİRME, KUSMA

BOĞAZDA DÜĞÜMLENME

AÇIK HAVAYA İHTİYAÇ DUYMA

SERSEMLİK HİSSİ

UYUŞMA VE KARINCALANMALAR

UYKU BOZUKLUĞU

HUZURSUZLUK

AŞIRI HEYECAN

ENDİŞE

DÜŞÜNCELERİ TOPLAMADA GÜÇLÜK

ZİHNİN DURMASI HİSSİ

DENETİMİNİ YİTİRME

ÖLÜM KORKUSU

YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Anksiyete bozukluğu olan kişilerde sürekli, aşırı ve yaşanan duruma uygun olmayan bir endişe oluşur. Aşırı endişe, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkiler ve hatta olağan yaşam etkinliklerini sürdürmesini engeller. Bu kişiler yaşanan her olayda olabilecek en kötü sonucu ve her şeyin kendi denetimleri dışında gelişeceğini düşünür. Onlar için iyi bir olasılık ya da geriye dönüş mümkün olmaz. Anksiyete bozukluğunda, aşırı endişe ve kaygı genellikle sağlık, aile, para ya da iş gibi konularıyla ilgilidir. Denetlenemez nitelikte olan bu endişe hali en az altı ay boyunca, hemen her gün ve gün boyunca sürer. Genellikle yaşla birlikte kaygı duyarlılığı arttığından en çok yaşlılarda ve bir de ergenlik döneminde görülür.

STRES HASTALIĞIN ORTAYA ÇIKIŞINDA ÖNEMLİ BİR FAKTÖR

Stres, anksiyete bozukluğunun gelişiminde önemli rol oynar. Dönem dönem iyileşme ve alevlenmelerle ortaya çıkar. Çocukluk ve ergenlik dönemleri arasında başlamışsa yavaş ve sinsi bir biçimde ilerler. Bu dönemde genetik yatkınlık, beyin nörokimyasındaki değişiklikler, kişisel özellikler ve stresli yaşam anksiyete bozukluğunun ortaya çıkmasında etkilidir.

ÇEVRENİZ TARAFINDAN EVHAMLI OLARAK TANIMLANIYORSANIZ DİKKAT!

Gerçek bir neden yokken ya da nedeni olsa bile durumla özdeşleşmeyen aşırı, kontrolsüz nitelikteki endişe hali anksiyete bozukluğunun temel belirtisidir. Çoğu zaman kişi endişelerinin aşırı olduğunun farkındadır, ancak bu endişeyi kontrol altına alamaz ve bir türlü sakinleşemez. Bu kişiler çevreleri tarafından aşırı evhamlı olarak tanımlanır.

TEDAVİ İÇİN UZMAN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Anksiyete bozukluğunun tedavisinde ilk yapılması gereken bir psikiyatri uzmanına başvurmaktır. İlk başvuruda kapsamlı bir psikiyatrik ve psikolog değerlendirmenin yanı sıra, bu belirtilerin herhangi bir fiziksel hastalıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için bazı değerlendirmelerde bulunulur. Değerlendirmeden sonra psikoterapi ya da ilaç tedavileri uygulanabilir. Bu yöntemlerden birinin ya da birlikte uygulanmasının etkinliği ispatlanmıştır. Hangi tür tedavinin uygun olabileceği uzmanlar tarafından belirlenmeli, kişi kesinlikle kendi başına ilaç kullanmamalıdır. Aksi halde daha büyük psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Anksiyete bozukluğu tedavisi görenlerin büyük çoğunluğu iyileşir.