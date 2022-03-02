Anksiyete ve depresyon vakaları yüzde 25 arttı - Son Dakika
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Anksiyete ve depresyon vakaları yüzde 25 arttı

02.03.2022 19:26
Anksiyete ve depresyon vakaları yüzde 25 arttı

DSÖ verilerine göre korona pandemisinin başladığı 2020 yılında anksiyete bozukluğu ve depresyon vakalarında dünya çapında yüzde 25'lik artış kaydedildi.

DSÖ verilerine göre korona pandemisinin başladığı 2020 yılında anksiyete bozukluğu ve depresyon vakalarında dünya çapında yüzde 25'lik artış kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), korona pandemisinin başladığı 2020 yılında dünya çapında anksiyete bozukluğu ve depresyon vakalarında yüzde 25'lik artış kaydedildiğini bildirdi.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, eldeki rakamların muhtemelen buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu belirterek "Bu tüm ülkeler için, ruhsal sağlık konusuna dikkat etmeleri yönünde bir alarmdır" diye konuştu. DSÖ raporunda, artan anksiyete bozukluğu ve depresyon vakalarının temel nedenlerinden birinin, pandemiye karşı alınan kısıtlayıcı önlemler ve sosyal izolasyonun getirdiği yoğun stres olduğu belirtildi. Raporda, iş yerindeki kısıtlamalar ile insanların aile içinden daha az destek aramaları ve çevrelerindeki dernek ve gruplardaki faaliyetlerinin azalması da etkili faktörler olarak sayıldı.

Rapora göre yalnızlık hissi ile kişinin kendisi ya da yakınlarıyla ilgili duyduğu enfeksiyon, hastalık ya da ölüm korkusu, ölüm vakaları karşısındaki üzüntü ve mali endişeler de insanların sağlığını olumsuz etkileyen stres faktörleri arasında yer aldı.

Raporda sağlık personelinde tükenmişlik nedeniyle intihar eğilimleri oluştuğuna, bu durumun daha çok gençler ve kadınlarda etkili olduğuna da işaret edildi.

dpa/ BK,ET

(c)

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Dünya Sağlık Örgütü, Tedros Adhanom, Depresyon, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

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