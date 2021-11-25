ANKÜ'DEN 'ÖĞRETMENLER GÜNÜ' ETKİNLİĞİ - Son Dakika

ANKARA Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları (ANKÜ) tarafından '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Rektörlük Binasında düzenlenen programa, Ankara üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcıları, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu, akademisyenler ve eğitim koordinatörleri ile okul müdürleri katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program kapsamında meslekte 5, 10 ve 15'inci yılını tamamlayan akademisyenlere plaket takdimi yapıldı.

'EN İYİ ŞARTLARDA HİZMET VERMELERİ İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ'

Rektör Prof. Dr. Ünüvar, eğitimdeki başarıyı belirleyen çıtanın öğretmenin çıtası olduğunu söyledi. Dünyada gelişmiş ülkelere bakıldığında öğretmen kalitesi ile eğitim başarısı arasında ilişki olduğunu kaydeden Ünüvar, 'Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün Finlandiya'daki o eğitim sistemini uygulayan eğitim sistemini ifade eden kitabı tavsiye ederken o kitapta baktığınız zaman esasında öğretmenliğin ne kadar önemli ve eğitim için ne kadar elzem olduğunu da anlamak mümkündür. Türkiye'de 1 milyon 200 bin öğretmen var. İçerisinden 136 tane öğretmen bizim kurumumuzda hizmet vermektedir. Biz öğretmenlerimizin başarısıyla övünen bir kurumuz. Bundan sonra da öyle olacağız. 25'inci yılımızda Ankara içerisinde gözle görülür başarısı olan bir okul konumundayız. Ankara Üniversitesi ve ANKÜ koleji olarak daima hedefimiz en tepedir. Bizim çok yoğun bir şekilde bu çerçevede çalışmamız ve gayret etmemiz gerekiyor. Bu noktada bana yansıyan ve vakıf başkanı olarak benim yapabileceğim her türlü noktada öğretmenlerimizin ve ANKÜ kolejimizin emrinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Biz hem öğretmenlerimizin hem diğer çalışanlarımızın en iyi şartlarda eğitim hizmetini vermeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Vefat eden öğretmelerimize rahmet diliyorum. Özellikle görevi başında haince, gaddarca şehit edilen öğretmenlerimizin hepsini rahmetle yad ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle ve şükranla anıyorum' ifadelerini kullandı.