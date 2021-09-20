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ANKÜ OKULLARI ÖĞRENCİLERİ ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞE SAHİP SERTİFİKALARINI ALDI - Son Dakika

ANKÜ OKULLARI ÖĞRENCİLERİ ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞE SAHİP SERTİFİKALARINI ALDI

20.09.2021 12:39

ANKARA Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları (ANKÜ) öğrencileri, dünya genelinde 20 binden fazla üniversite, işveren, bakanlık ve diğer organizasyonlarda geçerliliğe sahip, Cambridge IGCSE ve AS Level sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

ANKARA Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları (ANKÜ) öğrencileri, dünya genelinde 20 binden fazla üniversite, işveren, bakanlık ve diğer organizasyonlarda geçerliliğe sahip, Cambridge IGCSE ve AS Level sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

Eczacılık Fakültesi'nde düzenlenen sertifika törenine, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Cambridge University Press & Assessment Ülke Direktörü Nick Ebden, Cambridge University Press & Assessment Türkiye Müdürü Sinan Acar ve çok sayıda akademisyen ile öğrenciler katıldı. 160'tan fazla ülkede geçerliliği olan Cambridge Uluslararası Programı, ANKÜ Okullarında 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlandı. 2016 yılında ilkokul ve ortaokul İngilizce dersi akreditasyonu ile başlayan süreç, 2017 yılında ilkokul (Cambridge Primary) ve ortaokulda (Cambridge Lower Secondary) İngilizce dersinin yanı sıra matematik, fen bilimleri, bilişim teknolojileri ve küresel bakış açısı dersleri eklenmiş, lise düzeyinde ise, fizik, kimya, biyoloji, matematik, İngilizce ve Türkçe olmak üzere 6 farklı ders kapsamında IGCSE programı ile devam ediyor.

'MEMNUNİYETİ İÇERİSİNDEYİZ'

Törende konuşan Cambridge University Press & Assessment Türkiye Müdürü Sinan Acar, Cambridge IGCSE ve AS Level programının öğrencilerin meslek dallarında daha başarılı olmalarını sağlayan bilgi, birikim ve becerileri var ettiğini söyledi. Tüm öğrencilerin başarılarını kutladığını ifade eden Acar, 'Cambridge University Press & Assessment dünyadaki en önemli iş kapılarından biri olan Cambridge IGCSE ve AS Level programlarını ülkemize sunmaktan memnuniyet duyuyor. Dünyada 160'dan fazla ülkede geçerliliğe sahip 'business pasaport' dediğimiz 'iş pasaportu' ve dünyanın yurt dışı kapılarını açan sertifikadan bahsediyoruz. İş birliğimizin devam edeceğinin memnuniyeti içerisindeyiz? dedi.

'İŞ BİRLİĞİMİZİN ARTARAK DEVAM ETMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM'

Törende konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise, 2016 yılında başlayan sürecin meyvelerinin verildiğini kaydederek, şunları söyledi:

'Cambridge University ile Ankara Üniversitesi arasında önce yabancı dille başlayan ve daha sonra alanlara yayılan iş birliği yapılmış. İş birliği gerçekten çok önemli. Ankara Üniversitesi dışa yüzü en fazla açık üniversitedir. Hakikaten birçok alanda Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi ile hem güncel diller hem de kadim dillerin en önemli okulunun sahip olduğu bir üniversitedir. Dolayısıyla Cambridge ile Ankara Üniversitesi arasından iş birliği yapılması kadar tabii bir şey olamaz. Çocuklarımızın en iyi eğitimi alması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Ülkemiz için hatta insanlık için bir yatırım yapmış oluyoruz. Ankara Üniversitesi olarak olumlu iş birlikleri yaparak çocuklarımızı en iyi şekilde yetişmesini, çağın gerektirdiği eğitim seviyesine yükselmelerini amaçlıyoruz. Eğitimin kalitesi arttıkça ülkenin gelişmesi, kalkınması da artıyor. Bizde ANKÜ okulları olarak gece-gündüz çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Cambridge Üniversitesi ile olan iş birliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum.'

ANKÜ OKULLARI ÖĞRENCİLERİ ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞE SAHİP SERTİFİKALARINI ALDI
ANKÜ OKULLARI ÖĞRENCİLERİ ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞE SAHİP SERTİFİKALARINI ALDI
ANKÜ OKULLARI ÖĞRENCİLERİ ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞE SAHİP SERTİFİKALARINI ALDI
ANKÜ OKULLARI ÖĞRENCİLERİ ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞE SAHİP SERTİFİKALARINI ALDI

Ankara Üniversitesi, Togo Cumhuriyeti, Üniversite, Cambridge, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKÜ OKULLARI ÖĞRENCİLERİ ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞE SAHİP SERTİFİKALARINI ALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANKÜ OKULLARI ÖĞRENCİLERİ ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞE SAHİP SERTİFİKALARINI ALDI - Son Dakika
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