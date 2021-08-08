Üye Girişi
Anlam verilemeyen kaza! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu - Son Dakika

Anlam verilemeyen kaza! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu

08.08.2021 16:29

Malkara'da Yeni Sanayi girişi mevkiinde ilerleyen araç, henüz bilinmeyen bir nedenle hızlı şekilde istinat duvarına çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, aracın sürücüsü de ağır yara aldı.

Sabah saatlerinde Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen kazada, sanayi girişi mevkisinde ilerleyen araç, henüz bilinmeyen nedenle istinat duvarına çarptı. Kaza nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yeni Sanayi girişinde Nadim Sevinç idaresindeki 34 COB 352 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü N.S., S.S., Z.M.S. ağır yaralanırken, E.T.S. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kimse ne olduğunu anlamadı! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu

HASTANE YOLUNDA CAN VERDİLER

Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edilen S.S., Z.M.S. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan sürücü N.S. ise Malkara Devlet Hastanesi'nden Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Bölgeye gelen polis ekipleri de kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kimse ne olduğunu anlamadı! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu
Anlam verilemeyen kaza! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu
Anlam verilemeyen kaza! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu

Tekirdağ, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anlam verilemeyen kaza! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arkadaşını kurtardı, kendisi kayboldu! ''Sel geliyor'' uyarısı yapan işçi, girdiği mağaradan çıkamadı 16:11 Arkadaşını kurtardı, kendisi kayboldu! ''Sel geliyor'' uyarısı yapan işçi, girdiği mağaradan çıkamadı Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor 16:03 Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket 15:07 Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket
21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu 14:21 21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı 13:31 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı 13:08 Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı
Dolandırıcıların yeni kurbanı bir mühendis oldu! Arkadaşının hesabını ele geçirip 370 bin lirasını çaldılar 12:52 Dolandırıcıların yeni kurbanı bir mühendis oldu! Arkadaşının hesabını ele geçirip 370 bin lirasını çaldılar CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş 11:17 CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş

Son Dakika Haberleri
16:29 Anlam verilemeyen kaza! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu
16:28 Fenerbahçe'den zorla gönderilen İsviçreli forvet gol makinesine dönüştü! Frey, S.Liege ağlarına 76 dakikada 5 gol yolladı
16:07 Tecavüzcülerinin serbest kalmasına dayanamayan 18 yaşındaki genç kız intihar etti
16:02 Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor
15:47 Son Dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın! Yer, havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alan
15:07 Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket
15:03 Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın
14:49 İzmir'de korkunç ölüm! 21 yaşındaki Şenay erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında vuruldu
14:47 Temsilcilerimiz Galatasaray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler netleşti
14:04 Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak
Fenerbahçe'den zorla gönderilen İsviçreli forvet gol makinesine dönüştü! Frey, S.Liege ağlarına 76 dakikada 5 gol yolladı Fenerbahçe'den zorla gönderilen İsviçreli forvet gol makinesine dönüştü! Frey, S.Liege ağlarına 76 dakikada 5 gol yolladı         
16:29
Tecavüzcülerinin serbest kalmasına dayanamayan 18 yaşındaki genç kız intihar etti Tecavüzcülerinin serbest kalmasına dayanamayan 18 yaşındaki genç kız intihar etti         
16:08
Son Dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın! Yer, havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alan Son Dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın! Yer, havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alan         
15:48
Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın         
15:04
Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak         
14:05
13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı         
13:18
3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu 3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu         
12:55
Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış         
11:40
Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti         
10:55
Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi         
10:27
Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti         
17:26
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı         
17:01
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Tokyo'da göğsümüzü kabartan Buse Naz'ların sadece isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı Tokyo'da göğsümüzü kabartan Buse Naz'ların sadece isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı         
16:32
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı         
11:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 16:46:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anlam verilemeyen kaza! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement