Anlam verilemeyen kaza! İstinat duvarına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu - Son Dakika

Sabah saatlerinde Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen kazada, sanayi girişi mevkisinde ilerleyen araç, henüz bilinmeyen nedenle istinat duvarına çarptı. Kaza nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yeni Sanayi girişinde Nadim Sevinç idaresindeki 34 COB 352 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü N.S., S.S., Z.M.S. ağır yaralanırken, E.T.S. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

HASTANE YOLUNDA CAN VERDİLER

Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edilen S.S., Z.M.S. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan sürücü N.S. ise Malkara Devlet Hastanesi'nden Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Bölgeye gelen polis ekipleri de kaza ile ilgili soruşturma başlattı.