Anlamlı davete Kocaelililerden ilgi yoğun - Son Dakika

Anlamlı davete Kocaelililerden ilgi yoğun

27.04.2021 11:58
Anlamlı davete Kocaelililerden ilgi yoğun, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, canlarını vatan ve demokrasi için veren şehitlerimiz için başlattığı "Bir Yasin de Sen Oku Duaya Davet" çağrısı her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor.

RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ BAŞLATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, Kocaeli Valiliği ve ÖNDER Kocaeli İmam Hatipliler Derneği işbirliğinde gerçekleştirdiği "Bir Yasin de Sen Oku" çağrısının bu yıl beşincisi gerçekleştiriliyor. Bu seneki davet çağrısı, manevi değeri her yönden yüksek, mübarek Ramazan ayının ilk gününde başlatıldı.

RAMAZANIN 14. GÜNÜNDE 12 BİN 178 YASİN-İ ŞERİF

Ramazanın 14. günü itibariyle, okunan Yasin-i Şerif sayısı, 12 bin 178 sayısına ulaştı. Vatandaşlar, www.duayadavet.org adresi üzerinden kayıt yaptırarak, okudukları Yasin-i Şerifleri yine bu siteye kayıt ettiriyor.

PANDEMİ NEDENİYLE

"Bir Yasin de Sen Oku Duaya Davet" çağrısı, pandemi tedbirleri nedeniyle sosyal medya aracılığıyla halka duyuruldu. Manevi ve anlamlı çağrı, Büyükşehir Belediyesi'nin kocaelibld sosyal medya hesapları üzerinden iletildi. Ayrıca, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü'nün, @kocaelikultursanat ve @kocaelikltrsan1, sosyal medya hesapları üzerinden yinelendi.

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN 251 BİN YASİN-İ ŞERİF

Gönüllere taht kuran ve bu yıl beşincisi düzenlenen organizasyon kapsamında, tüm şehitlerimiz için Yasin-i Şerif okunacak. "Bir ölür, bin diriliriz'' anlayışından yola çıkarak her şehidimiz için bin adet olmak üzere 251 bin Yasin-i Şerif okunması hedefleniyor. Okunan Yasin-i Şeriflerin duası ise, Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Darbe girişiminin yıldönümünde düzenlenmesi planlanan anma etkinliğinde, İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilecek.

KAYITLAR WWW.DUAYADAVET.ORG'A

Bu anlamlı davete katılmak isteyen vatandaşların www.duayadavet.org web sitesine girerek, kayıt yaptırmaları gerekiyor.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Anlamlı davete Kocaelililerden ilgi yoğun - Son Dakika


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