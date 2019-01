Anlamlı Kampanyada Toplanan Malzemeler Sahiplerine Teslim Edildi

Kampanyaya büyük fedakarlıklarla destek veren herkese teşekkür eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Böylesine güzel ve anlamlı kampanyaların artarak devam etmesini ümit ediyorum" dedi.

Meram Belediyesi, İsveç Türk Kadınları Derneği, Armutlu Köyü Derneği ve Kon-Tv işbirliği ve 'Sevgi varsa engel yok' sloganıyla hayata geçirilen kampanya çerçevesinde Konya'ya gelen tıbbi yardım malzemeleri sahiplerini buldu. Bu örnek ve anlamlı proje kapsamında İsveç'te hayırseverler tarafından toplanan bir tır dolusu malzeme Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Meram Eğitim Araştırma Hastanesi ile Meram Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü ve Armutlu Köyü Derneğine müracatta bulunan ihtiyaç sahibi engellilere dağıtıldı. Sadece yardımlarla değil İsveç Türk Kadınları Derneği'nin düzenlediği kermesler hatta İsveç'te yaşayan çocukların okul harçlıklarından artırdıklarıyla toplanan yardımlar arasında tekerlekli sandalyelerden yürüme yardımcılarına, hasta yataklarından koltuk değneklerine hatta tekerlekli tuvaletlere kadar çok geniş bir yelpazede engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak malzemeler bulunuyor.Meram Belediyesi desteğiyle düzenlenen kampanyada engelliler için duyarlılık gösteren herkese teşekkür eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru,engellilerin ve onların ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak adına böylesine anlamlı ve güzel bir kampanyaya destek olduklarını kaydetti.

"BÖYLESİNE GÜZEL KAMPANYALARIN BÜYÜYEREK DEVAM ETMESİNİ ÜMİT EDİYORUM"

Engelsiz bir dünyanın herkesin en büyük temennisi olduğunu belirten Başkan Fatma Toru, bu yolda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesinin gerekliliğine işaret etti. Her insanın aynı zamanda bir engelli adayı olduğunu hatırlatan Başkan Toru, sözlerini şöyle sürdürdü; "Biz Meram Belediyesi olarak her yatırımımız ve projemizle engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Onların hayatlarını kolaylaştırmak için varız. Bu sebeple güzel bir dayanışma sergilediğimiz bu projenin devamlı ve örnek olmasını temenni ediyorum. Biz yardımlaşmayı seven, tanıdık tanımadık, uzak yakın herkese yardımcı olmayı seven ve bunu karşılık beklemeden sadece Allah rızası için yapan bir milletiz. Bozkır Armutlu Köyü Derneği ve diğer STK'larla birlikte en güzel mesajı verdik. Böylesine güzel ve anlamlı kampanyaların artarak devam etmesini ümit ediyorum."