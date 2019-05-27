Anlamlı yarışmada anlamlı ödül

MEK tarafından düzenlenen "Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma" yarışmasında birinci olan yarışmacı aldığı Umre ziyareti ödülünü babasına itaf etti.

KO-MEK tarafından düzenlenen "Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma" yarışmasında birinci olan yarışmacı aldığı Umre ziyareti ödülünü babasına itaf etti.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, her yıl olduğu gibi bu yıl da "Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma" yarışması düzenledi. Dördüncüsü yapılan yarışmada Mevlana Kurs Merkezi'nden Hüseyin Kaya birinci oldu. Birinciliği açıklandığında duygu dolu anlar yaşayan Kaya, yarışmadan kazandığı Umre ödülünü babasına ithaf etti. Kaya, kutsal topraklara babası ile gitmek istediğini söyledi.



Yarışmaya, KO-MEK Kur'an-ı Kerim Branşında eğitim gören toplam 199 kursiyer katıldı. Finale kalan 15 kursiyer için geçtiğimiz günlerde Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu'nda final yarışması gerçekleştirildi. Finalistlerin heyecanı yarışmaya yansırken, KO-MEK'ten aldıkları eğitim sayesinde, okumalarında başarılı oldukları gözlendi. Son derece çekişmeli geçen finalde en yüksek puanı Mevlana Kurs Merkezi'nden Hüseyin Kaya aldı. Yarışmada Yeniköy Kurs Merkezi'nden Saynur Sönmez ikinci, Osman Hamdi Bey Kurs Merkezi'nden Serpil Uzun ise üçüncü oldu. Yarışmada birinci olan Hüseyin Kaya, Umre; ikinci olan Saynur Sönmez, Kudüs ve üçüncü olan Serpil Uzun ise Konya ziyaretleri ile ödüllendirildi. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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