Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için evliliğin 1 yılını doldurmuş olması gerekir. Evlilik eğer bir yıldan az sürmüş ise bu noktada eşler anlaşmış olsa bile anlaşmalı boşanma davası açılamaz. Anlaşmalı boşanma davası için şartlar ise:

• Anlaşmalı boşanma davasında eşlerin mahkemeye beraber başvurması gerekir,

• Hakim, iki tarafı da dinledikten sonra özgür iradeleri ile durumu açıkladıklarına kanaat getirmelidir,

• Tarafların boşanma taleplerinde tamamen anlaşmış olması gerekmektedir,

• Boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu ile ilgili ortak karara varılmalıdır,

• Bu şartların tamamının yerine getirilmesi durumunda evlilik anlaşmalı olarak kısa sürede sonlandırılır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası açmak için gerekli belgeler avukat desteği ile hazırlanmalıdır. Bu noktada evliliğin süresi, iki tarafın ekonomik durumları ve çocuk gibi unsurlar değerlendirilir. Bu noktada çiftin mal varlıklarının toplam değerleri de göz önünde bulundurularak boşanma hakları değerlendirilir.

Ardından iki tarafın da imzası ile boşanma protokolü hazırlanır. Boşanma davalarında anlaşma sağlanma halinde davalar kısa sürede sonuçlanmaktadır. Ancak herhangi ir talepte anlaşmazlık meydana gelirse bu aşamada anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına dönebilir.

Anlaşmalı Boşanma Dava Süreci Nasıldır?

Anlaşmalı boşanmalarda dava süreci her dava için farklıdır. Kimi davalar anlaşmalı olmasına karşın uzun sürebilmektedir. Davaların süresini belirleyen bir çok etken bulunur. Davanın karışık olması, tanıkların dinlenmesi eğer gerekiyorsa delillerin toplanması gibi işlemlerin çoğu zaman ister. Dolayısı ile dava süreci uzamış olur.

Anlaşmalı boşanma davası sürecinin en hızlı şekilde sonuçlanmasını, maddi ve manevi olarak yıpranmadan davanın kesinleşmesini istiyorsanız, konu ile ilgili uzmanlığı bulunan bir avukattan yardım almanız önerilir.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Başvuru Yapmadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Boşanma davası dilekçesinde yer alan maddeler davanın sürecini belirleyen önemli etkenlerdir. Boşanma davası dilekçesi mümkünse yasal destek alınarak, boşanma avukatı ile beraber her iki taraf da bir araya gelerek hazırlanmalıdır. Bu dilekçe maddeleri boşanma ile ilgili konuları kapsamalıdır.

Hakim duruşma sırasında her iki tarafı da dinleyecektir. Anlaşmalı olduğu belirtilen konular hakkında tarafların görüşü alınacaktır. Hakim eğer tarafların tereddütlü olduğun tespit ederse anlaşmalı boşanma gerçekleşmeyebilir. Bu nedenle her iki tarafın net bir duruş sergilemesi gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Zaman Sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanma süreci eğer tüm şartlar yerine getirilmiş ise boşanma davası 1- 2 ayda sonuçlanmaktadır.

Eşlerin anlaşmalı boşanma evrakları ile dava için başvurmaları gerekir. Gerekli görüldüğü durumlarda iki tarafta da aynı ya da farklı avukatla çalışabilir. Boşanma süreci şu şekilde ilerlemektedir:

• Tarafların boşanma protokolünü imzalamasının ardından anlaşmalı boşanma davası açılır.

• Ardından Ankara boşanma avukatı duruşma günü alır ve iki tarafında hazır olarak duruşmada bulunması gerekir.

• Hazırlanan boşanma protokolünü inceleyen hakim iki tarafı da dinleyerek serbest iradeleri ile boşanmak isteyen çiftin durumunu analiz eder. Durumu kabul ederse boşanmalarına karar verilir.

Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin hakları konusunda tamamen anlaşmış olması gerekmektedir. Aksi halde dava, çekişmeli boşanma davasına dönecektir.