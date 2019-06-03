Son Dakika Haberleri: "Anlaşmalı ya da değil, Birlieşik Krallık Ekim'de AB'den ayrılacak"
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"Anlaşmalı ya da değil, Birlieşik Krallık Ekim'de AB'den ayrılacak"

7 dakika önce

– Birleşik Krallık Dışişleri eski Bakanı Boris Johnson, başbakan seçilmesi halinde, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmalı ya da anlaşmasız 31 Ekim tarihinde ayrılacağını açıkladı.

Birleşik Krallık Dışişleri eski Bakanı Boris Johnson, başbakan seçilmesi halinde, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmalı ya da anlaşmasız 31 Ekim tarihinde ayrılacağını açıkladı.
Muahfazakar Parti liderliği ve başbakanlık için kampanyasına başlayan Johnson, Pazartesi günü bir video yayınlayarak, Brexit termin süresi geldiğinde Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılacağını duyurdu.
Haftasonu Birleşik Krallık'ı ziyaret eden aBD Başkanı Donald Trump, Johnson'ın başkan olarak iyi işler  yapacağını söylemişti.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:41 Kaynak: DHA
Boris Johnson, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Ekonomi
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