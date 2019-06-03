"Anlaşmalı ya da değil, Birlieşik Krallık Ekim'de AB'den ayrılacak"
7 dakika önce
– Birleşik Krallık Dışişleri eski Bakanı Boris Johnson, başbakan seçilmesi halinde, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmalı ya da anlaşmasız 31 Ekim tarihinde ayrılacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:41 Kaynak: DHA
– Birleşik Krallık
Dışişleri eski Bakanı Boris Johnson
, başbakan seçilmesi halinde, ülkenin Avrupa Birliği
'nden (AB
) anlaşmalı ya da anlaşmasız 31 Ekim tarihinde ayrılacağını açıkladı.
Muahfazakar Parti liderliği ve başbakanlık için kampanyasına başlayan Johnson, Pazartesi günü bir video yayınlayarak, Brexit termin süresi geldiğinde Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılacağını duyurdu.
Haftasonu Birleşik Krallık'ı ziyaret eden aBD Başkanı Donald Trump
, Johnson'ın başkan olarak iyi işler yapacağını söylemişti.
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