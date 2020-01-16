Anlaşmanın ardından altın düşüşe geçti - Son Dakika
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Anlaşmanın ardından altın düşüşe geçti

6 saat önce

Çarşamba günü imzalanan ABD-Çin ticaret anlaşmasının ilk fazı sonrasında altın fiyatı, belirsizliklerin azalmasıyla birlikte düşüşe geçti.

Anlaşmanın ardından altın düşüşe geçti, System.String[]

Çarşamba günü imzalanan ABD-Çin ticaret anlaşmasının ilk fazı sonrasında altın fiyatı, belirsizliklerin azalmasıyla birlikte düşüşe geçti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, Çarşamba günü Beyaz Saray'da ticaret anlaşmasının ilk aşamasını imzaladılar. Anlaşmanın 30 gün içinde resmi olarak uygulamaya konulması beklenirken, iki ülke arasındaki uzlaşı kapsamında Çin, ABD ürünleri satın alımını 2017 düzeylerinin üzerine çıkaracak.

Petrol fiyatları da ABD- Çin arasında imzalanan anlaşma sonrasında yükselişe geçti.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.75 artışla  64.48 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.80 artışla 58.27 dolardan işlem görüyor.

Değerli metallerden paladyum rekor seviyeye ulaşırken, platin de iki yılın zirvesine yaklaştı

Değerli metallerde;

gümüş, yüzde 0.54 düşüşle 17.89 dolardan,

altın, yüzde 0.09düşüşle 1,552.60 dolardan,

bakır, yüzde 0.45 düşüşle 2.85 dolardan,

platin, yüzde 0.78 düşüşle  1016.90 dolardan ve

paladyum yüzde 0.69 artışla 2,180.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 293 iraya, çeyrek altın 480 liraya, Cumhuriyet altını da 1,985 liraya geriledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Çarşamba, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:41 Kaynak: DHA
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