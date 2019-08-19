Anlaşmasız ayrılığın İskoçya’ya yıllık maliyeti 14 milyar sterlin
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Britanya Endüstri Konfederasyonu Başkanı Fairbairn, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılmasının İskoçya'ya yıllık maliyetinin yaklaşık 14 milyar sterlin olacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:14
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