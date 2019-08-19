Son Dakika Haberleri: Anlaşmasız ayrılığın İskoçya’ya yıllık maliyeti 14 milyar sterlin
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Anlaşmasız ayrılığın İskoçya’ya yıllık maliyeti 14 milyar sterlin

57 dakika önce

Britanya Endüstri Konfederasyonu Başkanı Fairbairn, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılmasının İskoçya'ya yıllık maliyetinin yaklaşık 14 milyar sterlin olacağını söyledi.

Anlaşmasız ayrılığın İskoçya’ya yıllık maliyeti 14 milyar sterlin, System.String[]
Britanya Endüstri Konfederasyonu Başkanı Fairbairn, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılmasının İskoçya'ya yıllık maliyetinin yaklaşık 14 milyar sterlin olacağını söyledi.
Britanya Endüstri Konfederasyonu, İngiltere, Sterlin, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:14 
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