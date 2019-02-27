Son Dakika Haberleri: Anlaşmasız ayrılığın maliyeti 13 milyar sterlin

Anlaşmasız ayrılığın maliyeti 13 milyar sterlin

1 saat önce

İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nden anlaşma olmadan ayrılması yıllık 13 milyar sterlin değerinde ek maliyete yol açabilir.

Anlaşmasız ayrılığın maliyeti 13 milyar sterlin, System.String[]
İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nden anlaşma olmadan ayrılması yıllık 13 milyar sterlin değerinde ek maliyete yol açabilir.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:05 

Avrupa Birliği, İngiltere, Sterlin, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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