Anlaşmasız ayrılığın maliyeti 13 milyar sterlin
1 saat önce
İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nden anlaşma olmadan ayrılması yıllık 13 milyar sterlin değerinde ek maliyete yol açabilir.
İngiltere
'nin, Avrupa Birliği
'nden anlaşma olmadan ayrılması yıllık 13 milyar sterlin değerinde ek maliyete yol açabilir.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:05
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