"Anlaşmasız ayrılık" İngiliz otomotiv sektörüne ek maliyet getirecek - Son Dakika

"Anlaşmasız ayrılık" İngiliz otomotiv sektörüne ek maliyet getirecek

25.11.2020 14:21

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılmasının İngiliz otomotiv sektörüne 2025 yılına kadar maliyetinin 55,4 milyar sterlin olabileceği bildirildi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılmasının İngiliz otomotiv sektörüne 2025 yılına kadar maliyetinin 55,4 milyar sterlin olabileceği bildirildi.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'ndan (SMMT) yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılmasının İngiliz otomotiv sektörüne 2025 yılı itibarıyla 55,4 milyar sterlin ek gümrük maliyeti getirmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada İngiltere'nin AB ile yürüttüğü müzakerelerde bu yılın sonuna kadar mutlaka anlaşmaya varılması çağrısında bulunulurken, anlaşmasız ayrılık durumunda doğacak ek maliyetin sektörün yeni nesil sıfır emisyona sahip araçları geliştirme kabiliyetini azaltacağı hatırlatıldı.

SMMT açıklamada, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması durumunda İngiltere'nin toplam araç üretiminin gelecek beş yıl içerisinde yaklaşık 2 milyon azalacağı da belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, İngiliz hükümetinin yeşil endüstriyel devrim planının enerji sektörü, tüketiciler, otomotiv sektörü ve hükümetin kendisi için büyük bir zorluk olduğunu hatırlattı.

Hedeflerin gereğinin yapılmasının kolay olmadığını belirten Hawes, "Otomotiv sektörümüz kararlı, uyumlu ve dirençli. Fakat Brexit müzakerelerine ilişkin zaman daralıyor." İfadesini kullandı.

Müzakereler devam ediyor

AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik'le ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütmeyi sürdürüyor.

Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar çeşitli konular ele alınıyor. Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

İngiliz Başbakanlığı'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, "Bizim pozisyonumuz, müzakereler boyunca hep en kısa zamanda bir serbest ticaret anlaşmasının sağlanması hususunda net oldu. Pozisyonumuz böyle olmaya devam ediyor." ifadelerine yer verilmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise geçen hafta İngiltere ile yürütülen ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakereler hakkında, "Son günlerde önemli dosyalarda daha fazla ilerleme ve hareket gördük. Bu iyi bir durum." İfadelerini kullanmıştı.

Avrupa Birliği, İngiltere, Sterlin, Nesil, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Anlaşmasız ayrılık' İngiliz otomotiv sektörüne ek maliyet getirecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'ın Aralık ayındaki olağanüstü genel kurulu, koronavirüs nedeniyle yapılamayacak Korona aşısı geliştirmişlerdi! Putin'in aşı olup olmadığına Kremlin'den ilginç yanıt: Şu an imkansız Kızılay'dan 'askıda pizza' kampanyası Merkel'in Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı sırada bir saldırgan, Başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan vefat eden kadın, karnındaki bebeği de üzüntüden kaybetti Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz HDP'li Hasan Özgüneş'in "Mustafa Kemal, Kürdistan'a geldi" sözleri Meclis'i karıştırdı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Terim isyanında haklı çıktı, Kayserispor maçında oyunun 10 dakikadan fazla durduğu ortaya çıktı Terim isyanında haklı çıktı, Kayserispor maçında oyunun 10 dakikadan fazla durduğu ortaya çıktı         
13:54
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz         
13:44
Sokak ortasında lüks cipte infaz: 2 kişi yaşamını yitirdi Sokak ortasında lüks cipte infaz: 2 kişi yaşamını yitirdi         
13:21
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti ikinci bebeklerinin müjdesini verdi Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti ikinci bebeklerinin müjdesini verdi         
13:12
Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi         
12:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz         
12:06
Gelecek Partisi'nin Gelecek Partisi'nin "kadına şiddet" temalı videosu büyük beğeni topladı         
11:52
Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor         
11:08
KKTC'nin yerli ve milli otomobili Günsel, anavatanında tam not aldı KKTC'nin yerli ve milli otomobili Günsel, anavatanında tam not aldı         
10:54
Taksicinin zor anları kamerada! Alkollü kadın Taksicinin zor anları kamerada! Alkollü kadın "Ben seni sevmedim" deyip seyir halindeki araçtan inmeye çalıştı         
10:53
Boşanmak istedi diye çocuklarının gözü önünde karısının boğazı kesti: Daha öldüremedim, nereye? Boşanmak istedi diye çocuklarının gözü önünde karısının boğazı kesti: Daha öldüremedim, nereye?         
10:51
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 14:27:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Anlaşmasız ayrılık" İngiliz otomotiv sektörüne ek maliyet getirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei