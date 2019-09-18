Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin Brexit süreci ile ilgili "Anlaşmasız ayrılık riski çok gerçekçi." uyarısında bulundu.

Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda düzenlenen Brexit oturumunda konuşan Juncker, hafta başında İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsattı.

Johnson'un hala bir anlaşma istediğini aktaran Juncker, AB'nin de isteğinin bu yönde olduğunu, ancak zamanın daraldığını belirtti.

"Anlaşmasız ayrılık riski çok gerçekçi." vurgusu yapan Juncker, İngiltere yönetimi için temel sorunun İrlanda Adası'nda, Brexit'ten sonra fiziki sınır oluşturulmasını önlemeye dönük "tedbir maddesi"nin olduğunu anımsattı.

İngiltere'nin AB'den çıkmak istemesiyle birlikte böyle bir maddeye ihtiyaç doğduğunu kaydeden Juncker, "Başbakan Johnson'a tedbir maddesiyle duygusal bir bağım olmadığını, ancak hizmet ettiği amacın önemli olduğunu belirttim." dedi.

AB Komisyonu'nun "gece gündüz" çalışmaya hazır olduğunun altını çizen Juncker, İngiltere'ye "somut, uygulanabilir ve yazılı bir alternatif öneride" bulunması yönünde çağrısını yinelediğini fakat gerçek ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

Brexit süreci

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ancak eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız bir ayrılığın önüne geçmek için Johnson'ı AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan yasayı kabul etmişti.

Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair açıklama yapmayan Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit'i gerçekleştireceğini söylüyor.