Anlaşmasız Bir Brexit İhtimali Çok Düşük"
1 saat önce
– Birleşik Krallık Sağlık Bakanı Matt Hancock Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden bir anlaşma olmadan çıkma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söyledi.
– Birleşik Krallık
Sağlık Bakanı Matt Hancock Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği
'nden bir anlaşma olmadan çıkma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söyledi.
Hancock anlaşmasız bir Brexit'in, parlamentonun 12 Nisan tarihine dek bir anlaşma üzerinde anlaşılamaması durumunda Theresa May
'in Avrupa Birliği'nden Brexit termin süresini uzatmak durumunda bırakacak yasa tasarısının onaylaması üzerine "olası bir çözüm olmadığını" söyledi. Tasarının yasalaşması için Lordlar Kamarası'nda da onaylanması gerekiyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:24 Kaynak: DHA
Juventus, Ronaldo ile Gelirlerini Artırdı
Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı
Merkez Bankasının Resmi Rezerv Varlıkları 100,1 Milyar Dolara Yükseldi
23 Nisan'da Poz Verdiği Koltuğa, 32 Yıl Sonra Başkan Seçilerek Oturdu