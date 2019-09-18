Anlaşmasız brexit açıklamaları sonrası sterlin düştü

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker'ın anlaşmasız Brexit olasılığının arttığına ilişkin açıklamaları sonrası sterlin düştü.

Juncker, anlaşmasız Brexit olasılığının "oldukça belirgin" olduğu uyarısını yaparak, gerçek bir Brexit anlaşmasının "olası" olduğunu söyledi. Juncker, söz konusu anlaşmanın oluşturulabilmesi için kesintisiz çalışmaya ve denemeye devam etmeye hazır olduğunu fakat "çok az zaman" kaldığını belirtti.

Bunun yanında Birleşik Krallık üretici fiyatları Ağustos'ta yüzde 1.6 yükselirken, enflasyon da Temmuz'da yüzde 1.7'ye indi.

Gelişmelerin ardından sterlin dolar karşısında yüzde 0.47 düşüşle 1.24404 sterline düşerken, euro ise sterlin karşısında yüzde 0.21 değer kazanarak 0.88780 euroya yükseldi.