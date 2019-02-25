Son Dakika Haberleri: 'Anlaşmasız Brexit en riskli senaryo'

'Anlaşmasız Brexit en riskli senaryo'

42 dakika önce

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, İngiltere'nin AB'den anlaşma olmaksızın ayrılmasının finansal istikrar açısından en riskli senaryo olduğunu söyledi.

'Anlaşmasız Brexit en riskli senaryo', System.String[]
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, İngiltere'nin AB'den anlaşma olmaksızın ayrılmasının finansal istikrar açısından en riskli senaryo olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:45 

Avrupa Birliği, İngiltere, İngiltere Merkez Bankası, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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