'Anlaşmasız Brexit en riskli senaryo'
42 dakika önce
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, İngiltere'nin AB'den anlaşma olmaksızın ayrılmasının finansal istikrar açısından en riskli senaryo olduğunu söyledi.
İngiltere Merkez Bankası
Başkanı Carney, İngiltere'nin AB
'den anlaşma olmaksızın ayrılmasının finansal istikrar açısından en riskli senaryo olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:45
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